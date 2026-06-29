La música de Crespo volverá a ocupar un lugar destacado en uno de los escenarios más emblemáticos de Entre Ríos. El próximo jueves 2 de julio, la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo ofrecerá un concierto especial en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, acompañada por tres reconocidos coros de la provincia.

La propuesta comenzará a las 20.30 y reunirá sobre el escenario al Coro Municipal de María Grande, el Coro de Jóvenes de la Escuela Coral "Mario Monti" y el Coro Municipal del Centenario de Crespo, todos bajo la dirección del maestro Eduardo Retama.

Será una oportunidad para que los crespenses y vecinos de localidades cercanas acompañen a los músicos de la ciudad en una presentación que pondrá en valor el trabajo artístico desarrollado durante todo el año y que permitirá disfrutar de un espectáculo coral-sinfónico de gran calidad.

El Teatro 3 de Febrero, uno de los espacios culturales más importantes de la provincia, será el marco para una velada que promete emocionar tanto a los amantes de los temas emblemáticos del Rock Nacional como a quienes deseen descubrir el talento de los elencos municipales de la región.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos para platea y palcos bajos, mientras que los sectores de palcos altos, tertulia y paraíso tienen un costo de 8.000 pesos.

Las reservas pueden realizarse comunicándose al 343-6219278.

Para quienes disfrutan de las propuestas culturales y desean apoyar a los artistas locales, esta presentación representa una excelente oportunidad para compartir una noche de música en vivo y acompañar a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo en una nueva actuación fuera de la ciudad, llevando el talento crespense a uno de los escenarios más tradicionales de Entre Ríos.