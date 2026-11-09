La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto el sábado 14 de noviembre, a las 20:00, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ubicado en San Martín 15. La entrada será libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y contará con la dirección artística de Luis Gorelik y la participación de Guillermo Scarabino como director invitado.

Uno de los momentos centrales de la velada será la actuación de la violinista argentina Pilar Policano, quien interpretará el Concierto para violín y orquesta N.º 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. Además, el programa incluirá el estreno en Entre Ríos de la Sinfonía N.º 7, del compositor ruso Sergei Prokofiev.

Pilar Policano, una joven violinista con proyección internacional

Nacida en Buenos Aires en 2007, Pilar Policano comenzó a estudiar violín a los seis años en la Orquesta Escuela de Lanús. En 2022 se trasladó con su familia a Viena para continuar su formación con el profesor Boris Kuschnir, en la Universidad de Música y Artes de esa ciudad. En Argentina estudió bajo la guía del maestro Rafael Gíntoli.

A pesar de su juventud, desarrolló una trayectoria internacional con presentaciones junto a importantes orquestas de Europa y América Latina. Entre sus reconocimientos figuran el Arthur-Waser Award 2025, el primer premio del Ilona Fehér International Violin Competition 2026 y el Grand Prix de la V Yankelevitch International Violin Competition.

También obtuvo el premio Revelación del Año de Radio Nacional Clásica en 2022 y el reconocimiento a la Mejor Solista Argentina 2025, otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Desde 2026 es becaria de la Fundación Gautier Capuçon.

Policano se presentó en salas de prestigio internacional, entre ellas el Teatro Colón de Buenos Aires, la Philharmonie Luxembourg, el KKL Luzern y la Academia Liszt de Budapest. En abril de 2023 fue invitada a actuar para el papa Francisco durante su visita a Hungría.

Guillermo Scarabino, al frente de la dirección invitada

El concierto contará con la participación de Guillermo Scarabino, quien posee una extensa trayectoria como director de orquesta, docente y gestor cultural.

Es licenciado en Composición por la Universidad Nacional de Rosario y realizó estudios de posgrado en Teoría Musical en la Eastman School of Music, de Rochester, Estados Unidos. Su formación en dirección orquestal incluyó estudios con los maestros Washington Castro, Laszlo Halasz, Igor Markevitch y Hans Svarowsky.

En Argentina estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, la Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y la Orquesta Académica del Teatro Colón. Con esta última realizó presentaciones en festivales de Inglaterra, Alemania y Suiza.

También ocupó cargos de conducción en instituciones académicas y artísticas. Fue decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina y de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. En el Teatro Colón se desempeñó como director del Instituto Superior de Arte y director de Producción Artística.

Entre sus reconocimientos se encuentran premios de la Fundación Konex, la Fundación Héctor I. Astengo y la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Integra la Academia Nacional de Bellas Artes, que presidió entre 2019 y 2021.

El estreno de la Séptima Sinfonía de Prokofiev

El programa tendrá como otro de sus puntos destacados la interpretación de la Sinfonía N.º 7, de Sergei Prokofiev, una de las últimas grandes obras que completó el compositor ruso antes de su muerte.

La pieza fue escrita durante sus últimos años de vida, en un contexto difícil para el músico, marcado por las restricciones culturales impuestas por el régimen soviético y las dificultades económicas y personales que atravesaba.

Encargada para la División de Radio Infantil Soviética, la obra presenta una estructura de cuatro movimientos. Comienza con un Moderato de carácter melancólico y nostálgico, continúa con un vals enérgico, incorpora un Andante espressivo de tono cálido y concluye con un finale de desenlace particular.

Durante los ensayos previos al estreno, el director le sugirió a Prokofiev modificar el final para darle un carácter más optimista y favorecer su postulación al Premio Stalin de primera clase. El compositor aceptó la propuesta y elaboró una coda alternativa, que fue publicada como suplemento de la partitura.

La presentación en Paraná permitirá escuchar esta obra por primera vez en Entre Ríos, en una velada que reunirá a la Orquesta Sinfónica provincial, una joven solista argentina de proyección internacional y un director invitado de extensa trayectoria.

Datos del concierto