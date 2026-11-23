El cine y la música sinfónica se unirán en una función especial del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). La Orquesta Sinfónica provincial interpretará en vivo la música de Tiempos modernos, el clásico de Charles Chaplin, el viernes 27 de noviembre a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la formación ejecutará la partitura original del filme, compuesta por Chaplin y Alfred Newman. Gorelik también estuvo a cargo de reconstruir la música original y realizar el arreglo sinfónico que acompañará la proyección.

Estrenada en 1936, la película fue dirigida, producida y escrita por Chaplin, quien además protagoniza la historia junto a Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sanford y Chester Conklin.

La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Una crítica a la sociedad industrial

Considerada una de las grandes obras de la historia del cine, Tiempos modernos propone una mirada satírica sobre la deshumanización del trabajo y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables durante la década de 1930.

La historia tiene como protagonista a Charlot, el obrero metalúrgico que trabaja ajustando tuercas en una fábrica y termina perdiendo la razón por el ritmo agotador de la cadena de montaje. A través del humor y de situaciones tragicómicas, Chaplin cuestiona el sistema de producción industrial basado en el taylorismo y el fordismo, y expone las tensiones sociales y laborales de la época posterior a la crisis económica de 1929.

El largometraje también marcó una etapa en la trayectoria del cineasta: fue una de las últimas apariciones de su emblemático personaje, el Pequeño Vagabundo, e incorporó elementos sonoros. Por primera vez, el público pudo escuchar la voz de Chaplin, a través de una canción interpretada en un idioma inventado.

A casi 90 años de su estreno, la película mantiene vigencia por los temas que aborda y continúa siendo objeto de estudio y análisis en la historia del cine.

El Ficer tendrá funciones en nueve espacios de Paraná

La proyección se realizará dentro de la programación de la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.

El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado provincial.

La actividad cuenta con el apoyo del Centro de Ojos Doctor Lódolo, Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo e Iapser Seguros. La edición también reúne el acompañamiento de organismos, instituciones y empresas vinculadas con la cultura y la producción audiovisual.