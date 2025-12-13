La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este sábado 13 de diciembre, desde las 21.30, un concierto extraordinario en la Basílica Inmaculada Concepción de Concepción del Uruguay. La velada tendrá como protagonista a la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una obra monumental que celebra 200 años desde su estreno y que, en esta ocasión, podrá disfrutarse de manera libre y gratuita.

La presentación es una iniciativa de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que busca acercar al público local una de las composiciones más influyentes de la historia de la música. La célebre “Oda a la Alegría”, cuarto movimiento de la sinfonía, será interpretada por destacados solistas: Laura Polverini, Betina Briasco, Andrés Mernes y Fernando Morello. El concierto contará con la dirección artística de Luis Gorelik y con José Miguel Rodilla como director invitado.

Además, se sumarán el Coro Estable Municipal de Concepción del Uruguay, dirigido por Juan Miguel Lacava, y coreutas invitados, aportando una fuerza coral que promete una interpretación conmovedora y acorde a la grandeza de la obra.

Una obra maestra que marcó la historia

Estrenada el 7 de mayo de 1824 en Viena, la Novena Sinfonía significó el regreso de Beethoven a los escenarios luego de diez años de ausencia. Aquejado por problemas de salud y profundos conflictos personales, el compositor alemán presentó en esa ocasión la que sería su última aparición pública. La sala se colmó de espectadores deseosos de presenciar un estreno que rápidamente se convertiría en un hito.

A menudo llamada la “Sinfonía Coral”, la Novena representa el punto culminante de su trayectoria. En dos siglos, la obra se transformó en un símbolo universal de la música clásica occidental, admirada por su profundidad emocional, su estructura innovadora y su mensaje humanitario.

El cuarto movimiento incorpora el poema “An die Freude” (Oda a la Alegría), escrito por Friedrich Schiller en 1785. La combinación del texto con una melodía inolvidable convirtió la pieza en un himno a la fraternidad humana, adoptado por la UNESCO, los Juegos Olímpicos, el Consejo de Europa y la Unión Europea.

Un mensaje universal y vigente

El espíritu de paz y unidad que transmite la obra ha trascendido épocas y fronteras. En pleno siglo XXI, su mensaje sigue interpelando a las sociedades contemporáneas. Beethoven incorporó incluso una marcha turca en el cuarto movimiento, integrando instrumentos como el platillo y el bombo, un gesto musical que simboliza la convivencia entre culturas.

A lo largo de la historia, la Novena Sinfonía ha sido apropiada por diferentes ideologías, ha sonado en momentos de reconciliación entre pueblos y ha sido reivindicada como patrimonio de toda la humanidad. Es precisamente esta profunda carga simbólica la que motivó su presentación ante la UNESCO como candidata a patrimonio cultural.

Una noche para celebrar la música

Este sábado por la noche, la Basílica Inmaculada Concepción será nuevamente escenario de una obra que trasciende el tiempo. La comunidad de Concepción del Uruguay está invitada a vivir una experiencia única: un encuentro con la belleza, la espiritualidad y el mensaje de hermandad que Beethoven legó al mundo.