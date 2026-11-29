El clásico del cine Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, se proyectó este viernes en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) con un acompañamiento especial: la Orquesta Sinfónica Provincial interpretó la música en vivo mientras se desarrollaba la película. La función, con entrada libre y gratuita, convocó a una importante cantidad de público que colmó el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

La presentación comenzó a las 20:20 y se extendió hasta las 21:45. Un total de 80 músicos participaron de la propuesta, bajo la dirección de Luis Gorelik, director artístico del organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial. Al finalizar, el público despidió a la orquesta con una ovación.

La experiencia combinó cine y música sinfónica en tiempo real. Para esta presentación se reconstruyó la banda sonora original del filme y se realizó un arreglo para orquesta, a cargo del propio Gorelik, que permitió sincronizar la interpretación musical con las imágenes.

Una película de 1936 y la vigencia de su mirada social

Antes de la proyección, Gorelik presentó algunos aspectos históricos de la obra, estrenada en 1936, en el contexto posterior a la Gran Depresión y del avance del modelo industrial fordista.

El director también señaló los vínculos temáticos y estéticos con Metrópolis (1927), del cineasta alemán Fritz Lang. Ambas películas muestran a personas desplazadas por un sistema dominado por las máquinas, aunque Chaplin aborda esa problemática desde el humor.

Gorelik explicó que, aunque Chaplin aparece acreditado como autor de la música, el trabajo de composición y orquestación tuvo una participación fundamental de otros músicos. En ese sentido, mencionó a David Raksin como responsable de buena parte del trabajo musical.

Sobre la propuesta presentada en Paraná, detalló que se retiró la música de la versión original para reconstruirla en un arreglo sinfónico, interpretado por la orquesta de manera coordinada con la película.

La música, señaló, cumple un papel central en la transmisión de emociones y en la caracterización de las situaciones que atraviesan los personajes.

Una sala colmada en la octava edición del FICER

La función contó con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld; autoridades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), funcionarios provinciales, legisladores y representantes de instituciones culturales.

Antes del inicio, las directoras artísticas del festival, Betania Cappato y Florencia Curi, dieron la bienvenida al público y destacaron la convocatoria de esta edición.

Cappato agradeció la participación de los asistentes y valoró el movimiento generado por el encuentro en las distintas sedes. También invitó a acompañar las últimas jornadas y a seguir participando de las funciones de cine argentino.

Por su parte, Curi destacó el apoyo del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), que hizo posible la actividad, y consideró un orgullo contar por primera vez en esta octava edición con la participación de la Orquesta Sinfónica provincial.

La presentación fue una de las actividades especiales de esta edición del FICER, que se desarrolla en Paraná hasta este domingo 29 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el IAAER, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.