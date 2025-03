Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo vive con obesidad, una enfermedad crónica y multifactorial que se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública. Su impacto va más allá del aumento de peso, ya que representa un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos. Además, afecta la salud mental y emocional, con consecuencias que disminuyen la calidad y esperanza de vida de quienes la padecen.

Una realidad alarmante en la región

Expertos en cirugía bariátrica advierten que la situación en América Latina es preocupante, con un 24% de la población adulta viviendo con obesidad. En países como Argentina, Perú y Chile, el problema es aún mayor, con más de la mitad de las personas con obesidad o sobrepeso. Este panorama subraya la urgencia de estrategias integrales que incluyan prevención, diagnóstico temprano y tratamientos personalizados.

Argentina enfrenta una alta incidencia de obesidad, con más del 50% de su población adulta presentando exceso de peso. Según la doctora Priscila Antozzi, Directora del Centro de Cirugías Especiales de Bahía Blanca y Vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), los principales factores que contribuyen al aumento de esta enfermedad están relacionados con la educación y concientización sobre la obesidad. “El aumento del sedentarismo, el consumo de alimentos ultraprocesados y la falta de un enfoque multidisciplinario se suman a la escasa cantidad de políticas de prevención y tratamiento”, señala.

Además, la especialista advierte que existe una estrecha relación entre la obesidad y los problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. La estigmatización y la discriminación pueden agravar estos trastornos. “Las personas con obesidad severa pueden enfrentar desafíos en sus relaciones cotidianas, ya sea debido a la percepción de los demás o por la dificultad para participar en actividades sociales, llegando en algunos casos al aislamiento social”, agregó.

En Perú, el 62% de la población tiene exceso de peso, una cifra que evidencia la magnitud del problema. El doctor Luciano Poggi, miembro de la directiva de la Asociación Peruana de Cirugía y Enfermedades Metabólicas (APCBEM), subraya que la obesidad compromete tanto la salud física como emocional y no debe minimizarse como un simple problema estético. “Este problema no solo aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, sino que también puede reducir la expectativa de vida hasta en 10 años, especialmente en casos de obesidad severa”, advierte.

Chile enfrenta un desafío similar, con el 74% de su población adulta afectada por obesidad y sobrepeso. En este contexto, el doctor Rodrigo Muñoz, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SCCBM), destaca que aún persiste un fuerte estigma en torno a esta condición, pues muchas veces se cree erróneamente que perder peso depende únicamente de la fuerza de voluntad. “La realidad es que existen factores biológicos, genéticos y metabólicos que dificultan la pérdida de peso. Sin un enfoque médico adecuado, que incluya intervenciones nutricionales, farmacológicas y, en algunos casos, cirugías bariátricas, es muy difícil que el paciente logre resultados sostenibles en el tiempo”, explica el especialista.

El camino hacia una solución

Ante este panorama, los expertos destacan la necesidad de mejorar el acceso a tratamientos y complementarlos con educación en salud. También enfatizan la importancia de cambiar la percepción social de la obesidad y reconocerla como una enfermedad crónica. Para ello, consideran clave educar a la población y a los profesionales de la salud, además de impulsar políticas que promuevan la alimentación saludable, la actividad física y un tratamiento oportuno.

Para conocer el índice de masa corporal y realizar un test de riesgo de obesidad de forma gratuita, se puede visitar la web Hablando de Obesidad (hablandodeobesidad.com), una plataforma que brinda información sobre la enfermedad, sus tipos y recomendaciones para una atención oportuna y personalizada.