Cuando le preguntaban qué quería ser cuando creciera, Emilia Mernes (20) no lo dudaba. «Cantante, actriz o bailarina», respondía. «Era muy teatrera, le armaba shows y coreografías a mi familia», confiesa la entrerriana, quien hace poco más de un mes se convirtió en la nueva cantante femenina de «Rombai», el fenómeno musical uruguayo que hace bailar a grandes y a chicos.

Sin embargo, hasta el año pasado, la joven oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, cursaba la carrera de profesorado en Literatura en Rosario postergando su verdadera vocación. «Aunque era buena alumna y me iba bien, a mitad de año dejé los estudios porque entendí que lo que realmente me llenaba el alma y me hacía feliz era la música. Asi que me puse a estudiar piano y canto para entrar al Profesorado de música», confiesa la joven nogoyaense a la que un mes después, la vida le cambiaría radicalmente.

Su debut, en el Velódromo de Montevideo, dice, fue tan mágico como su llegada a la banda. «Fue increíble empezar así. No sentía tantos nervios sino ansiedad. Era como si la gente me conociera de siempre, super afectuosa y buena onda. Fue algo inolvidable», relata Emilia Mernes con entusiasmo.

Atrás quedó el sorpresivo alejamiento de la ex vocalista del grupo Camila Rajchman en marzo del 2016. Hoy el fenómeno uruguayo suma una nueva voz femenina que viene a aportarle frescura, ángel y nuevos aires a la exitosa banda que se presentó el sábado por la noche en el Luna Park.

Antes del show, la entrerriana habló con la prensa y dijo: «no siento presión para nada, los chicos son divinos y me recibieron super bien. Estoy lejos de mi casa, pero ellos son como una gran familia. Estoy cumpliendo un sueño», asegura Emilia Mernes.

El domingo comenzaron a inundar las redes y también se pueden encontrar en YouTube, videos del debut de la entrerriana en las tierras argentinas.

Luego del soñado show que vivió, Emi se dedicó a agradecer en las redes sociales por el apoyo de los fanáticos que acompañaron a la banda en el Luna Park.

Pero su arribo a la banda y los dos exitosos shows en los que participó la entrerriana, no son las únicas novedades en la vida de esta joven; ahora se la puede ver en el tema que la banda uruguaya lanzó para este verano, luciendo su belleza en el video «Cuando se pone a Bailar».