La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará el viernes 6 de noviembre, con una programación especial que reunirá a museos, espacios culturales, instituciones educativas y sitios patrimoniales de toda la provincia.

La edición 2026 tendrá como lema “Entre Ríos: caminos que nos unen” y contará con un horario central de 19 a 24. La convocatoria es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca sumar propuestas de distintos puntos del territorio provincial.

Una noche para recorrer la identidad entrerriana

La iniciativa propone poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de Entre Ríos, generando un espacio de encuentro entre las instituciones y la comunidad.

El lema de este año invita a pensar la provincia como un territorio atravesado por caminos, ríos, pueblos y vínculos. También pone en escena las historias, saberes, oficios y memorias que contribuyeron a construir una identidad colectiva.

En ese recorrido, los museos y espacios patrimoniales serán presentados como lugares de encuentro entre las historias locales y provinciales, el pasado y el presente, y el patrimonio material e inmaterial.

Cada institución podrá abordar el lema desde su propia historia, colección y perfil.

Qué actividades podrán realizarse

La jornada contará con propuestas especiales que podrán incluir visitas guiadas, exposiciones, música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas e intervenciones artísticas, entre otras actividades participativas.

La convocatoria está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales y culturales que quieran formar parte de la celebración.

La participación en la Noche de los Museos Entrerrianos será libre y gratuita.

Cómo inscribirse

Las instituciones interesadas tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 23 de octubre mediante el formulario habilitado por la Secretaría de Cultura.

Formulario de inscripción – La Noche de los Museos Entrerrianos

Por consultas, se puede escribir a [email protected]