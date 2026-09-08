La Noche de los Museos Entrerrianos volverá a reunir en 2026 a museos, instituciones culturales y comunidades de distintos puntos de la provincia. La jornada se realizará el viernes 6 de noviembre, con un horario central de 19 a 24, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”.

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico entrerriano, al mismo tiempo que propone acercar los espacios culturales a la comunidad mediante una programación especial.

El lema elegido invita a pensar a Entre Ríos como un territorio atravesado por ríos, caminos, pueblos, personas, saberes, oficios, ideas y memorias, que fueron construyendo a lo largo del tiempo una identidad compartida.

Los museos como estaciones de una historia común

En esta edición, los museos serán presentados como estaciones de esos caminos, lugares donde se encuentran las historias locales y provinciales, el pasado y el presente y distintas expresiones del patrimonio material e inmaterial.

Cada institución podrá abordar la temática desde su propia identidad, colección e historia, con propuestas destinadas a mostrar las conexiones entre las distintas comunidades entrerrianas.

La programación podrá incluir:

Visitas guiadas.

Exposiciones.

Música y danza.

Fotografía y artes visuales.

Proyecciones.

Lecturas.

Intervenciones artísticas.

Actividades participativas.

De esta manera, la propuesta apunta a que los espacios culturales no sean solamente lugares de conservación, sino también puntos de encuentro y participación para vecinos y visitantes.

Quiénes pueden participar de La Noche de los Museos

La convocatoria está abierta a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales y culturales de Entre Ríos que quieran formar parte de la jornada.

La participación será libre y gratuita para el público.

Las instituciones interesadas en sumarse a la edición 2026 tienen tiempo para completar el formulario de inscripción hasta el viernes 23 de octubre.

Formulario de inscripción para La Noche de los Museos Entrerrianos

Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo [email protected].