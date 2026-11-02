Más de 150 instituciones patrimoniales y culturales, públicas y privadas, participarán este viernes 6 de noviembre de una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos. La actividad se desarrollará de 19:00 a 24:00 en diferentes localidades de la provincia, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los espacios abrirán sus puertas para ofrecer visitas guiadas, talleres, exposiciones, espectáculos y propuestas gastronómicas. El programa completo ya se encuentra disponible para consultar en línea.

Los museos provinciales que participan

En Paraná, la agenda incluye actividades en el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón (Don Bosco 749), que tendrá un horario especial de 10:00 a 14:30; el Museo de Artesanías Carlos Asiain (Urquiza 1239); el Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355); el Museo Casa de Gobierno (México y Córdoba); el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano (Gardel 62) y el Museo Histórico Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286).

También formarán parte el Museo Provincial de la Imagen, en Buenos Aires 179 de Concordia; el Museo Provincial Molino Forclaz, en Primero Colonos s/n de Colón, y el Archivo General de Entre Ríos, ubicado en Alameda de la Federación 222, Paraná.

La programación se extenderá a otros espacios dependientes de la Secretaría de Cultura provincial, como la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278), la Editorial de Entre Ríos (25 de Junio 39), la Capilla Norte de San Miguel (Buenos Aires 428), la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio), el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) y la Cinemateca de Entre Ríos.

Música, danza y gastronomía en Paraná

Uno de los principales atractivos será el circuito cultural que conectará las plazas San Miguel y Carbó, con espectáculos, feria y propuestas gastronómicas.

En el escenario Paso del Paraná, ubicado en plaza San Miguel, la programación comenzará a las 20:45 con las presentaciones de la Orquesta Cunumí, Ignacio Sartori, Salmones de Río y La Centella.

En tanto, en plaza Carbó habrá actividades de danza desde las 19:00. Participarán La Greda, Tango Boulevard, el Instituto Coreográfico Leonela Amato-Ariana Siebenhar, el Ballet 4 Horizontes de la Sociedad Italiana y el Casal de Catalunya.

Recorridos especiales por la Casa de Gobierno

La Casa de Gobierno de Entre Ríos también se sumará a la propuesta desde las 18:00. Allí se realizará una exposición de autos antiguos y se podrá recorrer distintos recintos, museos y salones históricos mediante códigos QR.

Además, habrá actividades en el recinto de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Patio de Honor Central.

Otra alternativa serán los recorridos del Bus Turístico de Paraná, servicio de la Municipalidad y del Ente Mixto de Turismo (Empatur). Habrá dos salidas desde la Catedral, a las 19:00 y a las 21:00. Los cupos se asignarán por orden de llegada y no se realizarán reservas previas.

Actividades en localidades de toda la provincia

La Noche de los Museos tendrá propuestas en Aldea Spatzenkutter, Aranguren, Basavilbaso, Bovril, Caseros, Cerrito, Chajarí, Colón, Colonia San Anselmo, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Galarza, General Campos, Gilbert, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Clarita, La Paz, Los Charrúas, Maciá, María Grande, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, Rosario del Tala, San Benito, San Salvador, Ubajay, Urdinarrain, Valle María, Victoria, Villa Clara, Villa Elisa, Villa Paranacito y Villaguay.

Para conocer los horarios y las actividades previstas en cada localidad, se recomienda consultar las redes sociales y páginas web de los espacios participantes, las áreas de Cultura o los municipios.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones participantes, con el objetivo de acercar el patrimonio y las expresiones culturales a la comunidad.