El intendente José Lauritto recibió este lunes en su despacho al coordinador de Cultura, Guillermo Lugrín, junto a representantes de distintas librerías de Concepción del Uruguay, con el objetivo de ultimar detalles de una nueva edición de La Noche de las Librerías, que se desarrollará este viernes 15 de mayo, de 19 a 23 horas.

Del encuentro participaron Nancy Quinodoz, de Librería Helvética; Gonzalo Seguel, de Librería Mala Palabra; Edmundo Duarte, de Librería Proa; Sonia Signes, de Librería Universal; representantes de Librería Birkat Elohym; y Ramón Dalmazzo, de Librería Congreso.

Durante la reunión se realizó un balance de las ediciones 2024 y 2025, al tiempo que se avanzó en la organización de la propuesta para este año, que buscará dar un salto de calidad mediante una programación que combinará artistas y escritores locales con figuras de alcance nacional.

En Concepción del Uruguay, La Noche de las Librerías se consolidó como uno de los eventos más convocantes de la agenda cultural anual. La iniciativa es organizada por la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, y apunta a fortalecer el vínculo entre lectores, autores y libreros a través de presentaciones, lecturas, debates y actividades abiertas a toda la comunidad.

Durante la jornada, librerías y bibliotecas dispondrán mesas al aire libre para facilitar el acceso a las obras, mientras que espectáculos musicales acompañarán las distintas propuestas, generando un recorrido cultural en diferentes puntos de la ciudad.

La programación oficial será la siguiente:

19:00: Facundo Pastor en Librería Universal.

19:15: Orquesta Municipal Infanto Juvenil “Celia Tomasa Torrá” en Biblioteca La Buena Lectura.

19:30: Belén Zavallo en Biblioteca Popular El Porvenir.

20:00: Luciano Lutereau junto a Verónica Buchanan en Librería Helvética.

20:45: Daniel Balmaceda en calle España, frente a Librería Congreso y Librería Proa.

21:30: Daniel Enz en Librería Birkat Elohym.

22:15: Selva Almada en Librería Mala Palabra.

Con entrada libre y gratuita, la ciudad volverá a transformarse durante una noche en un gran corredor cultural donde los libros dejarán de ocupar solamente las estanterías para pasar al centro de la escena pública.