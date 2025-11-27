Este sábado 29 de noviembre, a las 20, la Casa de la Cultura de Entre Ríos —ubicada en 9 de Julio y Carbó, en Paraná— será sede de una nueva edición del ciclo La Noche de las Ciudades, una propuesta que impulsa el intercambio cultural entre distintas localidades entrerrianas. En esta ocasión participarán San Salvador, Santa Elena y Piedras Blancas, que compartirán parte de su identidad y producción artística con el público.

El encuentro invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una velada pensada para celebrar la cultura federal. Habrá stands de artesanías y productos regionales, muestras artísticas, presentaciones de danza y música en vivo, generando un espacio donde conviven expresiones tradicionales y contemporáneas.

El objetivo principal del ciclo es fortalecer los vínculos entre gestores culturales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta busca incentivar la presencia y circulación de actividades y hacedores culturales de toda la provincia, garantizando una oferta diversa y atractiva para el público general.

Desde su inicio, La Noche de las Ciudades ha recibido a numerosas localidades entrerrianas, entre ellas Villa Elisa, Ramírez, Islas del Ibicuy, Ubajay, Villa del Rosario, Mansilla, San Benito, Maciá, Urdinarrain, Diamante, Chajarí, Rosario del Tala, Pueblo General Belgrano, María Grande y Pueblo Brugo, consolidándose como un espacio de encuentro e integración.

El ciclo forma parte de CUAC! (Cultura Activa), el programa anual de actividades impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, que promueve la participación y el acceso a propuestas culturales en toda la provincia.

La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta noche dedicada a la diversidad cultural entrerriana.