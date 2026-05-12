Durante la entrevista, ambos artistas repasaron cómo nació el proyecto musical y revelaron que la historia del dúo comenzó mucho antes de adoptar formalmente el nombre que hoy los identifica.

“Nos conocemos hace más de 20 años”, contó Orlando Dabin, mientras Erika completó la respuesta con una sonrisa: “Somos marido y mujer”. La música fue justamente el punto de encuentro entre ambos. “Nos conocimos haciendo música”, recordaron.

Orlando relató el instante exacto en que escuchó cantar a Erika por primera vez. “Pasaba por un lugar donde había música, escuché una voz que me gustó y entré”, comentó. Desde entonces comenzaron a compartir espacios corales, actuaciones y proyectos musicales que con el tiempo derivaron en el dúo Sentidos.

La pareja explicó que el proyecto tuvo distintas etapas, con períodos de mayor actividad y otros de pausa, aunque actualmente atraviesan un nuevo impulso artístico. “Ahora estamos dándole de vuelta un lugar”, señalaron, al tiempo que invitaron al público a seguirlos en redes sociales bajo el perfil “Dúo Sentidos”, donde comparten grabaciones y presentaciones en vivo.

A lo largo de la conversación, ambos coincidieron en definir a la música como una necesidad emocional más que como una actividad comercial. “No nos está dando el calle para vivir de la música, pero disfrutamos igual”, expresó Orlando con humor.

Actualmente, los artistas participan en distintos escenarios de la región, especialmente en peñas folclóricas y eventos culturales de Crespo y otras localidades entrerrianas. Entre sus presentaciones recientes mencionaron su participación en la peña “Montielera Federal” y en los festejos por el aniversario de la ciudad.

Sin embargo, ambos reconocieron las dificultades que atraviesan hoy los músicos independientes. “Hay pocos espacios donde realmente se les pague a los músicos”, lamentaron.

El repertorio del dúo se caracteriza por una impronta acústica y emocional, alejada de los formatos más festivos de las peñas tradicionales. Zambas, chamamés suaves y canciones melódicas forman parte de una propuesta artística centrada en la interpretación vocal y el clima íntimo.

“Siempre buscamos elegir canciones que nos digan algo y que tengan un mensaje para transmitir”, explicó Erika Aab. En ese sentido, destacaron temas como Piel de Cobre, del músico victoriense Marcos Pereira, una canción inspirada en la vida de los pescadores del litoral.

Durante el programa, Mariana Rupp destacó la conexión artística y personal que transmite el dúo. “Hay una conexión muy grande entre ustedes”, observó la conductora, quien además recibió mensajes de la audiencia elogiando la calidad vocal de ambos intérpretes.

La entrevista también permitió conocer el recorrido individual de cada uno. Erika recordó que comenzó a cantar desde muy pequeña, primero en la iglesia y luego en coros y agrupaciones vocales de Crespo. Orlando, en tanto, contó que aprendió guitarra en grupos misioneros y que más tarde integró distintos proyectos musicales locales.

Más allá de sus actividades artísticas, ambos desarrollan profesiones por fuera de la música: Erika es profesora de matemática y Orlando trabaja en el sector de telecomunicaciones. Aun así, coinciden en que el arte ocupa un lugar central en sus vidas.

“La música es una pasión imposible de dejar”, afirmó Orlando. “Uno puede dedicarle más o menos tiempo, pero dejarla totalmente es como dejar un pedazo de uno”.

Erika, por su parte, definió al canto como “un cable a tierra” y aseguró que la música tiene un efecto transformador. “Te cambia la forma de pensar, de respirar y por un rato te olvidás de las preocupaciones”, expresó.

Sobre el cierre del programa, ambos respondieron a “la pregunta dorada” de la tarde: qué mantiene vivo el vínculo entre ellos después de tantos años. Orlando resumió la respuesta en una frase sencilla: “Encontrar una pasión compartida como la música es algo muy difícil. Y encima que sea recíproco, es una suerte enorme”.

La entrevista finalizó con una interpretación en vivo de una zamba, coronando una tarde atravesada por la emoción, la música y las historias compartidas.