Para el economista y conferencista Santiago Bulat, en adelante ahorrar en pesos se volverá más interesante, con tasas por encima de la devaluación e inflación que irán apreciando más la moneda local. En cuanto a la caída de la economía, vio como un buen signo que haya caído solo un 3,1% a pesar de un ‘ajuste demencial’, al que nadie se atrevió jamás y que el gobierno seguirá sosteniendo, incluso en años impares. Dicho esto, en función de que históricamente en Argentina los gobiernos, en años impares, con elecciones de medio tiempo o generales, han gastado mucho más para poner más dinero en la calle estimulando la economía; “el problema es que hay solo dos formas de financiar ese mayor gasto y es con mayor emisión de dinero o tomando crédito”. “Milei quiere cortar con esos ciclos y se propone no repetir más el ciclo de los años electorales”.

Bulat disertó en Crespo el martes último ante un público donde se vio a empresarios e importante número de jóvenes insertos en el mundo laboral, en un desayuno organizado por la Fundación LAR, donde se enfocó en el análisis crítico y estrategias prácticas para enfrentar la volatilidad económica y los cambios –por ahora en espera- en las políticas fiscales. Al cabo del encuentro, el disertante dialogó con medios de prensa, donde respondió que “hay varias situaciones de la economía actual que son inéditas, enumerando algunas como el plano fiscal, que es lo que el gobierno más quiere cuidar para demostrar que Argentina es solvente, que no va a entrar de nuevo en una crisis de deuda nueva ni en una inflación muy alta. Ustedes saben que afuera nos llaman ‘defaulteadores seriales’ y es la imagen que el gobierno quiere cambiar”.

El economista considera que lo más relevante del gobierno hasta ahora, en materia económica, es haber superado el déficit fiscal, “que había alcanzado niveles históricos sorprendentes y veo difícil que lo rompan. Creo que lo electoral puede complicar porque es histórico que en los años electorales tienden a ser dolarizadores, y cuando la gente tiene pesos y duda, decide dolarizarlos. Esa historia siempre jugó un poco en contra”.

“Otro desafío de nuestra economía es la recuperación de los ingresos reales de las personas, que se han hecho bastante pelota en los últimos tiempos. Creo que hay actividades que van a poder darles incrementos salariales a sus empleados, pero no va a pasar en todos los casos” dijo, y añadió que lo ve como un gran desafío pendiente.

Quitas en aranceles a las importaciones

Bulat no ve mal la apertura hacia el mundo, que implica el avance de las importaciones de todo tipo. “Yo sería también aperturista porque tenemos bienes que son muy caros respecto del mundo, como electrodomésticos, autos, ropa, medicamentos, hay un montón de cosas que les quitamos acceso a los consumidores por tener precios muy altos y tener una economía cerrada. Pero también es cierto que, si nosotros continuamos con una presión tributaria alta, sin acceso al crédito, que ahora está empezando a volver, la economía argentina saldrá a competir al exterior con mucha desventaja. Ahí hay un punto importante, tenés que ver si vas a abrir la economía antes de eliminar tributos internos (como sucede), bueno, ahí podés tener un problema fuerte en la actividad económica, pese a que yo creo que en el largo plazo Argentina tiene que ser más abierta”.

-- ¿Cuándo la macro economía traslada sus buenos resultados a la micro, es decir a la economía familiar y las Pymes?

_Yo creo que está empezando a impactar porque se están viendo mejoras en la actividad económica, el tema es que todavía le falta, aunque hay sectores todavía muy afectados, como la construcción que no ha arrancado para nada, el comercio minorista, el turismo que lo veo cada vez más complicado por el tema cambiario (Brasil muy barato, vienen menos turistas y van hacia ese destino más argentinos). En cambio, tenés sectores como por ejemplo patentamiento de autos y motos, extracción de petróleo, minería, son sectores que vienen creciendo mucho más fuerte que en los últimos años. El problema es que lo que es más mano de obra intensiva es lo que está más complicado y por eso tenés una pérdida de puestos de trabajo de unas 86 mil personas más o menos. Para mí el mayor desafío es que si esos sectores no se recuperan, cómo se hará para reinsertar a todas esas personas en el mundo laboral”.

Optimismo a futuro

Bulat considera sin embargo que si Argentina logra estabilizar la economía y entran muchos proyectos que en los últimos años ni se les hubiera ocurrido entrar a la Argentina, generarán mano de obra, no solo en minería y petróleo sino en telecomunicaciones, electrónica, textiles, muchos sectores que querían entrar a nuestro país, pero, así como estaba la macro no podían hacerlo.

--De la macro economía oímos hablar bastante, el tema es cómo va a impactar eso en los bolsillos del trabajador, el jubilado, el cuentapropista, mientras los ingresos están quietos, pero siguen los aumentos de los servicios, educación, movilidad, y también de la canasta familiar.

_Los salarios, es algo que yo le doy bastante importancia y vienen recuperándose desde el palazo que se pegaron en febrero, marzo, abril, lo que es una buena noticia. Lo que también es verdad que subieron un montón las tarifas, el impuesto a los combustibles, las prepagas, todo aumentó por encima de la inflación. Bueno, el año que viene no debería pasar eso porque ya se hizo el ajuste. Creo que, si las paritarias aumentan un 20% el año próximo, no tienen que aumentar los servicios porque ya lo hicieron, entonces crecerá el salario real, no en todos los sectores, ni a palos, tampoco en todas las provincias argentinas. Sí, lo que es importante es que no tiene que aumentar todo, o no debería.

-- En ese caso ¿cómo hace el empleador para no trasladarlo a precios y así volver a mover la rueda inflacionaria?

_Y si, esa es la gran pregunta que hay. El tema es que, si vos tenés una inflación que está a la baja y que no están subiendo todos tus competidores y todo lo demás, no vas a poder ser el único que quede pasado de precios. Pero si nosotros pensamos que la suba de los sueldos es lo que genera inflación permanentemente, estaríamos viendo que en los países donde el salario crece la inflación se debería disparar, y eso no está sucediendo. Lo que sí va a pasar es que los márgenes se van a comprimir un poco más. El empresario tendrá que ver cómo vender más, como promocionar, atraer más clientes y como cuida esa caja financiera que tiene o como absorbe algunos costos por otro lado. Además, toda la baja de aranceles en los insumos sirve mucho, porque puede compensar esa baja. El tema es si tengo que aumentar sueldos, me aumentan los impuestos y no me bajan las cargas laborales, ahí vas a tener un problema.

--Y en ese proceso se cae el 25% de las Pymes, según admiten voces cercanas al gobierno. Al 50% le irá bien, un 25% la tendrá que pelear duro y el otro 25% se cae.

_No tengo ese dato.

--¿No es un error de gobierno ocuparse solamente de la macro economía y esperar que la micro se acomode sola?

_Claro que no puede funcionar así, sin embargo, lo más importante es la macro. En 2023 teníamos 150 políticas productivas y la economía cayó 1,6 con inflación del 300%. No sirve para nada, podés tener un montón de micro, pero si no hay orden en la macroeconomía no sirve para nada. La macro es necesaria primero, después si, tiene que entrar la micro. Si te olvidas de ella pasa este problema del que hablabas. Pero, claramente podrías estar haciendo un ajuste fiscal mucho menos agresivo para el bolsillo de los jubilados y los que menos tienen. ¿Qué han hecho en ese sentido? Aumentar la AUH por ejemplo (Asignación Universal por Hijo) que aumentó por encima de la inflación. Yo no hubiese congelado el bono de los jubilados, por ejemplo. No sé si el gobierno cree que con eso alcanza, eso lo verá en las elecciones del año próximo.