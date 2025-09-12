La migraña es mucho más que un dolor de cabeza. Se trata de un trastorno neurológico complejo que genera una mayor reactividad en áreas de la corteza cerebral encargadas de procesar estímulos como la luz, el sonido o el tacto. Cuando esa capacidad de procesamiento se ve superada, se desencadenan crisis intensas de dolor acompañadas por síntomas como molestias a la luz, al ruido, náuseas y vómitos.

A nivel mundial, la migraña ocupa el segundo lugar entre las principales causas de discapacidad y es la primera entre las mujeres jóvenes. En Argentina, afecta al 9,5% de la población, es decir, a más de 4 millones de personas.

Un diagnóstico que llega tarde

A pesar de la claridad de los síntomas, un nuevo estudio argentino reveló que, en promedio, las personas con migraña tardan 11,4 años en obtener un diagnóstico preciso y deben consultar al menos a tres profesionales de la salud antes de conseguirlo.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico lo realizan los neurólogos (49,4%), seguidos por los especialistas en cefaleas (33,7%). La investigación, que incluyó a 585 pacientes, está siendo presentada en el 22° Congreso Internacional de Cefaleas en San Pablo.

Impacto personal, laboral y económico

La migraña tiene un fuerte impacto en la calidad de vida y en la productividad laboral: obliga a los trabajadores a faltar con frecuencia, disminuye el rendimiento durante las crisis y genera dificultades para sostener rutinas. A nivel macroeconómico, esto se traduce en miles de horas de trabajo perdidas y en costos indirectos para familias y sistemas de salud.

“La migraña es un problema de salud pública que no debe seguir siendo invisibilizado. Cada paciente que no se encuentra adecuadamente diagnosticado y recibiendo el tratamiento que necesita impacta generando ausentismo, presentismo improductivo y costos indirectos para la economía. Invertir en diagnóstico y tratamiento es también una decisión estratégica para el desarrollo económico”, advirtieron desde la Asociación Migrañas y Cefaleas Argentina (AMYCA) en el marco del Día Mundial de la Migraña, que se conmemora cada 12 de septiembre.

Riesgos del automedicarse

En muchos casos, la falta de información y la dificultad para acceder a atención especializada retrasan la consulta médica. Como consecuencia, algunos pacientes recurren al uso excesivo de analgésicos sin supervisión profesional, lo que puede agravar el cuadro y dar lugar a cefaleas por abuso de medicación.

“La ingesta desmedida de analgésicos y la postergación de la consulta empeoran la calidad de vida de quienes presentan migraña. Cuando el dolor de cabeza aparece más de una vez por semana, consultar con un neurólogo es fundamental para acceder a tratamientos efectivos que mejoran notablemente el pronóstico”, señaló la Dra. Fiorella Martín Bertuzzi, presidenta de AMYCA.

Un llamado a la acción

Desde la asociación remarcan que la migraña debe dejar de ser vista como un problema menor: es una enfermedad crónica que genera un impacto multidimensional en la vida de las personas y en la economía del país.

“La invitación es a no naturalizar el dolor ni resignarse a convivir con él. Con un abordaje médico adecuado se puede estar mejor, trabajar mejor y vivir mejor. Desde AMYCA impulsamos un cambio de paradigma: poner a la salud de las personas con migraña en el centro de la agenda sanitaria y laboral”, destacó María Agustina Hildt, secretaria de la Comisión Directiva.

La organización también invita a los pacientes a sumarse a sus redes sociales para fortalecer la red de acompañamiento y visibilización de esta condición.

“Trabajamos para darle visibilidad a una condición históricamente minimizada y para que quienes la padecen tengan un espacio de representación. Ese camino requiere la participación de todos. Solo sumando esfuerzos podremos impulsar un verdadero cambio en la realidad de la migraña en nuestro país”, concluyeron desde AMYCA.