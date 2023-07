“Desde muy chico yo estaba relacionado con la música a través de mi madre que cantaba y mi padre que tenía programas de radio y televisión sobre música. En otro momento, estudié psicología y me recibí. Durante mucho tiempo me dediqué al psicoanálisis y la psicoterapia. Después de diez años (hace 51 años que me recibí), llevé la guitarra al consultorio para trabajar con el canto como medicina”, comenzó Kuselman en diálogo con Paralelo 32.

En este orden, aclaró: “Una cosa es la música que escucho, la música de afuera y que me hace muy bien y es muy terapéutica. Otra cosa es la música que nosotros emanamos, que es el canto. El canto es la música que sale de adentro de nuestro cuerpo. El canto nos ayuda a poder detener el diálogo interior de la mente, porque la mayor parte del tiempo sufrimos lo que pensamos. Entonces, es muy importante para nosotros aprender a limpiar la mente de los dolores, traumas y miedos. Por eso, nosotros tenemos una canción para cada uno de estos estados emocionales”.

Sobre esta misma tónica, continuó: “La paz se encuentra a través del canto. Cuando nosotros cantamos, comenzamos a cantar la letra de la canción que es todo lo contrario, muchas veces, a lo que es el diálogo interior de la mente. Quizá nosotros no tenemos paz porque estamos todo el tiempo teniendo un diálogo interior incesante de la mente que nos lleva a la desarmonía y generamos pensamientos tóxicos que nos alteran. Cuando nosotros comenzamos a cantar comenzamos a generar la paz en nuestro interior. La paz es el tesoro más importante que nosotros podemos tener, si no tenemos paz es como si no tuviéramos nada”.

Asimismo, el psicólogo y músico también se refirió al trabajo realizado durante la pandemia. “En cuanto a la pandemia, nosotros hemos transmitido durante 270 días con muchísima gente y, a partir de ese momento, ha trascendido en gran medida la terapia del canto porque en ese momento había mucho miedo. Nosotros hacíamos que la gente cante y fue maravilloso la repercusión que hemos tenido en todas las redes. En Spotify tenemos alrededor de 120 mil oyentes por mes”, dijo.

—¿Cuáles son los problemas por lo que más te consultan?

—Los problemas que más escucho son las relaciones conflictivas. Éstas son lo que consumen la mayor parte de nuestra energía. Estamos todo el tiempo peleándonos o discutiendo con alguien. Entonces, una de las estrategias que tenemos nosotros es el arte de salir del campo de batalla en las relaciones conflictivas. Tenemos hábitos de conflicto con otras personas, hay algunas personas con las que nos peleamos siempre por lo mismo.

Con base en lo anterior, detalló: “Para eso le enseñamos a la gente qué canciones cantar para poder trabajar sobre los miedos, la posibilidad de tomar decisiones y poder salir del campo de batalla. El canto es el agua y el jabón de la mente. Es muy importante limpiar la mente porque se ensucia de tantos pensamientos tóxicos que tenemos: miedo, enojo y culpa que nos lleva a la depresión. El canto es una medicina muy simple y altamente eficaz, pero esto no es para que lo crean, sino para que lo puedan experimentar”.