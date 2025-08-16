Crespo- Se llevó a cabo el miércoles 13 de agosto la XIV Olimpíada Matemática Ñandú Entrerriana, siendo la sede la Escuela Nº 1 “Del centenario” de Paraná. Repasamos los principales resultados:

Primer nivel (5to. Grado de Escuela Primaria)

• Campeón: Chiara Jazmín Chapino, de la Esc. Nº 10 “Sagrado Corazón” de Crespo; 1º subcampeón: Sofía Gaitán Schroeder, de la Esc. Nº 1 “Del Centenario” de Paraná y 2º subcampeón: Dante Galvis Turinetto, de la Esc. Nº 20 “E. Echeverría” de General Galarza.

• Menciones: Alfonsina Appelhans, de la Esc. Nº 70 “San José” de Crespo; Keisha Carmona Iglesias, de la Esc. Normal “E. Bavio” de Gualeguay; Facundo Chiya Iturburu, del Colegio “San Antonio” de Concordia; Fermín Demarchi, de la Esc. Normal “E. Bavio” de Gualeguay; Atahualpa Echegaray, de la Esc. Nº 3 “Marcos Sastre” de Gualeguay; Julia Fernández, de la Esc. Normal “E. Bavio” de Gualeguay; Valentín Galli Brarda, de la Esc. Nº 26 “S. José Adoratrices” de Concordia; Mora García Cortina, del Colegio “San Antonio” de Concordia; Francisco Gómez, de la Esc. Nº 196 “T. de Rocamora” de Gualeguay; Juan Ignacio Huerta, de la Esc. Nº 26 “S. José Adoratrices” de Concordia; Máximo Moreyra, de la Esc. Nº 42 “S. de la Espada” de G. Galarza; Sofía Padilla, de la Esc. Nº 156 “M. C. Saavedra” de Paraná; Pierina Robotti Barreto, de la Esc. Nº 196 “T. de Rocamora” de Gualeguay; Sofía Salazar Wasinger, de la Esc. Nº 102 “Espíritu Santo” de Valle María; Constantín Schmittlein, de la Esc. Nº 14 “N. S. de Fátima” de Cerrito y Juan Manuel Senger, de la Esc. Nº 70 “San José” de Crespo.

Segundo Nivel (6° Grado de Escuela Primaria)

• Campeón: Cayetano Gómez Menghi, de la Esc. Nº 181 CAE de Paraná; 1º subcampeón: Eugenio Fontana, de la Esc. Nº 70 “San José” de Crespo y 2º subcampeón: Jano Ferreyra Borgert, de la Esc. Nº 1 “Del Centenario” de Paraná.

• Menciones: José Gabriel Cardozo Peña, de la Esc. Nº 26 “S. José Adoratrices” de Concordia; Facundo Cazarré Naya, del Colegio “San Antonio” de Concordia; Juan Ignacio Encina Mussetti, de la Esc. Nº 26“S. José Adoratrices” de Concordia; Isaac Eiseo Froy, de la Esc. Nº 20 “E. Echeverría” de G. Galarza; Guillermina Geuna, de la Esc. Nº 2 “Manuel Alberti” de Diamante; Ciro Marchisio, de la Esc. Nº 171 “Plaza Mayor” de Paraná; Tomás Marusich, de la Esc. Nº 206 “S. Isidro Labrador” de La Paz; Thiago Pedemonte, de la Esc. Nº 89 “M. Belgrano” de Victoria; Santino Peralta, de la Esc. Nº 1 “Del Centenario” de Paraná; Guillermina Schwab, de la Esc. Nº 89 “M. Belgrano” de Victoria; Ciro Valdéz Casco, de la EGPNº 141 “S. A. de Padua” de Santa Elena y Carmen Villen, de la Esc. Nº 156 “M. C. Saavedra” de Paraná.

Tercer nivel (1° Año de Secundaria)

• Campeón: Joaquín Fisolo Curvale, de la E.P.N.M.y S. Nº 35 Técnica de Crespo; 1º subcampeón: Manuel Rdozain, de la Esc. Sec. D-188 “Las Victorias” de Gualeguaychú y 2º subcampeón: Benjamín Gómez Cosundino, de la Esc. Sec. y Sup. Nº 8 “C. Marcó” de Gualeguay.

• Menciones: Mirko Bejariel, del Colegio de la Mesopotamia de Victoria; Indio Campos Reynoso, del Inst. D-243 “Prof. Gelos” de Gualeguaychú; Ernesto Tupac Echegaray, de la Esc. Normal “E. Bavio” de Gualeguay; Bianca Henscheid, de la Esc. Sec. D-188 “Las Victorias” de Gualeguaychú; Vicente Noir, del Colegio “San Antonio”de Concordia y Thomás Schulz, de la E.P.N.M.y S. Nº 35 Técnica de Crespo.