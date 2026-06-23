La lectura no solo constituye una puerta de acceso al conocimiento y la imaginación, sino que también genera ámbitos de encuentro donde las historias compartidas contribuyen a fortalecer los vínculos comunitarios. Con ese espíritu, el próximo viernes 26 de junio, a partir de las 19:30, se realizará una jornada literaria en el Salón Municipal (25 de Mayo 907), con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a escritores locales que compartirán sus experiencias en torno al proceso creativo, la publicación de sus obras y los desafíos que implica concretar un proyecto editorial. El encuentro se desarrollará en un formato de conversación abierta, en un espacio ambientado como un living literario, donde un conductor dialogará con los invitados para conocer sus trayectorias y acercar al público distintas miradas sobre el oficio de escribir.

Entre los participantes estará Silvio Rodríguez, quien presentará su libro Pueblo chico, integrado por once relatos que abordan conflictos familiares, pérdidas y situaciones de violencia cotidiana desde una perspectiva sensible, aunque atravesada también por momentos de humor.

La jornada contará además con la presencia de Martín Torre, autor de El primer frío del otoño y Escolopendra, publicaciones vinculadas al género de terror. Durante la charla, compartirá detalles sobre sus obras y también su experiencia como editor independiente al frente de Ediciones Casa Usher.

Otro de los espacios destacados será la participación del Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca Popular Orientación, coordinado por Milena Frank. Los integrantes del grupo presentarán el libro colectivo El altercado y otros relatos (2025), resultado de un trabajo colaborativo que combina la producción y el análisis de textos, promoviendo la escritura como una práctica de intercambio y reflexión.

La actividad concluirá con una feria y venta de libros, donde los autores invitados y otros escritores de la ciudad expondrán sus publicaciones, generando una oportunidad para el encuentro directo entre lectores y autores locales.