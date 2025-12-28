Crespo.- El martes 16 de diciembre, en la sede de la Escuela N°54 ‘Tomás Guido’ y en el salón municipal, se realizó el VI Ateneo de ‘Experiencias pedagógicas didácticas de Educación Inicial 2025’ que trató sobre las prácticas educativas con uso de Inteligencia Artificial en un contexto de nuevos escenarios de enseñanza a niños de Jardín de Infantes. Participaron alrededor de 150 maestras jardineras de Unidades Educativas de Nivel Inicial de la ciudad de Paraná y de la zona sur de Paraná Campaña, que incluye Crespo, Seguí y localidades cercanas.

La docente María José Emili, directora de Radio educativo 8 de jardines públicos, comentó a Paralelo32 que las maestras jardineras de Paraná y Paraná Campaña “están en el cierre de año con el abordaje de la IA durante todo el año. Ya hicimos una capacitación a mitad de año con referentes a nivel nacional. Las docentes obtuvieron herramientas prácticas para llevar a las salas o a su ámbito cotidiano, para armar todas las propuestas. Se estuvo cerrando ese proceso, capitalizando conocimientos con las prácticas realizadas durante el año”.

Uso de las tecnologías

En tanto, la supervisora Viviana Martínez, señaló a nuestro medio que el encuentro sirvió para exponer experiencias concretas sobre cómo utilizar IA y nuevas tecnologías con niños de Nivel Inicial, entre 3, 4 y 5 años. “En este encuentro se mostró, por ejemplo, un caso, de docentes y alumnitos de una escuela de Paraná, que utilizaron el celular para narrar un cuento. Fueron escribiendo más tarde en un trabajo que se hizo durante todo el año. Utilizaron código QR para que los papás también puedan ver, escuchar cómo se narró el cuento, qué hicieron sus hijos”.

La escuela está en un barrio con muchas dificultades socioeconómicas y vulnerabilidades, “pero se puede lograr esto”, destacó la supervisora. “Se logra con el compromiso de las docentes. Fíjese que estamos al final del año y ellas estuvieron dispuestas a venirse desde Paraná, presentar lo que hicieron y estar con más de 125 docentes de 50 escuelas de la zona, participando”.

– ¿Esto queda de lado un aspecto tradicional del nivel inicial, lo lúdico?

-- No, lo lúdico no se saca. Porque la guía pedagógica para integrar las tecnologías nuevas nos enseña a trabajar con el juego. Jugando van aprendiendo sonidos, palabras, interpretando textos. También tienen que oír y observar con atención, principalmente a través de la escucha. Lo importante es que a través del plan de alfabetización que estamos haciendo a nivel provincial, los chicos van implementando la guía a la par. Van llevando ambas cosas: están alfabetizándose con la tecnología.

– Antes se planteaba la alfabetización recién en primer grado. ¿Por qué cambió ese paradigma?

-- Cambió porque tenemos nuevas generaciones, tenemos nuevos intereses. Los intereses de los chicos hoy están en las nuevas tecnologías. Fíjese que un chico de tres años toma un celular, va buscando con el dedito y se le abren un montón de puertas. Esto nos permite seguir abriendo puertas con los niños.

– ¿Qué riesgos hay?

-- Como riesgo, evitar que el niño esté mucho tiempo delante de la pantalla. Debe tener horarios restringidos para usar las pantallas. Evitar la sobreexposición.

– ¿Qué pasa con los lugares prohibidos en internet? ¿Hay riesgo en estos usos pedagógicos?

-- Sí, hay riesgos, por eso los padres deben bloquear lo que el niño no debe ver. En la escuela no hacemos bloqueos porque utilizamos tablets preparadas para educación solamente. Tienen programas bajados específicamente para nivel inicial. Hay tablets del plan provincial de alfabetización, pero siguen existiendo tablets de un programa que llegó en 2014, que también tenían propuestas de juegos. Esas tablets se siguen usando, más allá que sean obsoletas. Las docentes muchas veces las implementan para trabajar.

– ¿Las docentes más jóvenes están mejor preparadas para la IA y las nuevas tecnologías que las colegas de más antigüedad?

-- No es tan así. La docente con antigüedad tiene ya experiencia de aplicar las tecnologías en el aula. Hay que recordar que no es lo mismo tener experiencia con la tecnología, que saber aplicarla en ámbitos pedagógicos. Todos sabemos usar una computadora o un celular, pero hacerlo con intención de enseñar en el contexto del nivel inicial exige conocimientos que sólo dan las capacitaciones y la experiencia del aula.