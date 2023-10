Viste que ahora están de moda las noticias donde se le pregunta a la Inteligencia Artificial cualquier güevada, le dijo la tipa que tiene penas de rocanrol al tipo que tiene nostalgia de domingo por llover.

Ajá, respondió él y se quedó esperando la continuación, que le llegó al toque. Y que a veces se preguntan cómo sería en la vida real el personaje de un dibujo animado o una historieta.

Se dice comic, le retrucó buscando un poco de pelea el tipo que tiene bronca y lo va a votar al loco del peluquín. Ajá, siguió respondiendo el tipo que tiene nostalgia de domingo por llover.

Y yo me pregunto, siguió la tipa que tiene penas de rocanrol, si le preguntamos a la IA cómo se vería todo de aquí a cuatro años, luego que gane y gobierne el/la que sea que gane y gobierne.

¿En el pueblo, en la provincia o en el país? Preguntó un poco intrigado el tipo que la ve venir y sabe que esta vez no va a poder balconearla. Pongámosle el país, respondió ella.

Empezaron las cavilaciones. Por ahí no es tan confiable. Pero es un jueguito nomás, para pasar el rato. ¿Y si acierta? ¿Y si parece que acierta, le creemos, pero no acierta? Y la más acuciante de las preguntas: ¿Si acierta y la respuesta nos decepciona con el futuro presidente o presidenta? ¿Y si el país no tiene arreglo ni con Inteligencia Artificial?

Todos se quedaron cavilando esas y otras preguntas. Por las dudas, nadie quiso preguntarle al chat GPT quien gana y cómo nos va a defraudar de acá a cuatro años. No vaya a ser que acierte.