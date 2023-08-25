Crespo- Jesús María Ludi, oriundo de Villa Urquiza, nació en 1990 y vive actualmente en Paraná, comenzó a escribir a los 18 años, preocupado por cuestiones que aquejaban a la sociedad como la falta de fe, la pérdida del respeto, de la familia, la relación distanciada con la naturaleza y el alejamiento de Dios.

Estuvo recientemente brindando una charla en Aldea Spatzenkutter y exponiendo sus libros, en el marco de las actividades desarrolladas por los 145 años de esa localidad. Luego pasó por Crespo, apuntando a generar contactos para, en el corto plazo, desarrollar disertaciones, en días, horarios y lugares aún a determinar.

Arrancó a caminar en el mundo de las letras al observar la realidad del día a día, ‘tomando nota de una sociedad que decaía en muchas costumbres y tradiciones’, dijo. Así, desde muy corta edad, trató de plasmar en hojas esas realidades que tanto le dolían.

“Debemos estar unidos, porque la humanidad es una gran familia y las rivalidades no nos llevan a ningún camino, nada más que a la destrucción misma. No somos el centro del mundo, debemos respetar a los animales, las plantas y la naturaleza en general, porque son semejantes, compartimos el mismo espacio y procedencia, por lo tanto, todo lo que tenga vida tiene sus derechos”, afirmó a Paralelo 32 en el inicio de una extensa charla.

Espíritu

Su estilo literario fue siempre reflexivo con base en lo espiritual. De todas formas, se aventuró en otros géneros, para poder llevar su mensaje a diversos públicos. Gracias a ello ya publicó tres libros de autoayuda y pensados desde la fe, sin limitaciones que tengan que ver con el aspecto de alguna religión en particular, con el propósito de abrir la mente de los lectores y hacerles tomar conciencia sobre problemáticas de candente actualidad.

“La fe y la esperanza deben ser nuestros motores, impulsándonos a evolucionar y a crecer desde el interior, en un sentido que construya y no destruya, que fomente el bien común y el bienestar de todos, sin temor a apartar de nuestras vidas los prejuicios, miedos y adoctrinamientos que nos han inculcado”, opinó.

Es escritor y comunicador Social, además de apasionado por la música. Con el tiempo no sólo contó una verdad, la suya, como devoto, sino que construyó con sus letras soluciones para mucha gente, desarrollando entre sus textos ideas para salir adelante de adversas situaciones actuales que a todos nos tocan vivir. “La vida es el amor que podemos compartir con otros, creyendo, con fe, sin sentirnos más que nadie, entendiendo que lo que realmente importa es estar vivos y en plenitud”, dijo a este medio.

“Creo que todo lo que vivimos en tiempos de pandemia nos hizo entender la importancia de un abrazo y un beso afectuoso, y cuánto vale tener una persona a nuestro lado y compartir tiempo haciendo lo que nos gusta con ella, con el solo objetivo de saber que al final lo que importa son todos esos lindos momentos que el corazón va atesorar por la eternidad”, agregó.

La fe

Joven de fe, también desarrolló en sus escritos una mirada espiritual sobre la vida, el hombre y la naturaleza, enfocándose siempre en Dios e invitando a sus lectores a hacer la misma práctica personal, “reflexionando sobre la vida, mirando el cielo y recordándoles que fueron creados por alguien que los amó profundamente y que hoy observa con preocupación una sociedad que necesita de forma urgente hacer un cambio de conciencia a través de una profunda introspección personal”, dijo a Paralelo 32.

Convencido, no duda en afirmar que los milagros pueden ocurrir, pero que la fe es clave para enriquecer el espíritu, poniendo ese tesoro en el corazón.

Los libros están a la venta en todas las librerías de la ciudad de Paraná. También interesados se pueden contactar con el autor vía Facebook: Jesús María Ludi. También a través del teléfono 343 4652726.