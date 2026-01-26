A las múltiples opciones de playa y recreación que ofrece Concepción del Uruguay durante la temporada de verano, se suma una propuesta cultural que conjuga arte, historia y turismo: las escenificaciones teatrales “Historias de la Villa Concepción”, que el último sábado vivieron su segunda noche ante un buen marco de público.

El perfil histórico que distingue a Concepción del Uruguay, con un rol clave en el proceso de Organización Nacional, se convierte en el eje central de esta iniciativa que invita a vecinos y turistas a recorrer el pasado de la ciudad a través del teatro. La propuesta se desarrolla en cuatro locaciones emblemáticas, que funcionan como escenarios naturales de los hechos y personajes que marcaron la historia local y nacional.

El recorrido incluye al Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, la Casa de Urquiza, el Museo “Delio Panizza” y la Plaza “General Francisco Ramírez”, espacios donde cobran vida figuras históricas como Justo José de Urquiza, Francisco “Pancho” Ramírez, José Gervasio Artigas, Alberto Larroque y “la Delfina”, entre otros protagonistas del pasado.

La actividad es impulsada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay y está dirigida por el actor Carlos Zelayeta, sobre una idea original del también actor y director Héctor Ferrari. Se trata de un formato de teatro itinerante, con escenas de aproximadamente 20 minutos de duración, que comienzan a las 21 horas en el patio del histórico Colegio del Uruguay. El acceso es libre y gratuito, lo que facilita la participación de toda la comunidad.

“Historias de la Villa Concepción” se consolida como una propuesta cultural singular para la ciudad, ya que permite relatar teatralmente episodios fundamentales de su identidad histórica. Actuaciones, vestuario de época y escenarios cargados de simbolismo se combinan para acercar al presente el protagonismo que Concepción del Uruguay y sus personalidades tuvieron en el complejo proceso de conformación de la Argentina.