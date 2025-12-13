En un esfuerzo por fomentar la lectura, la escritura y la creatividad en los jóvenes, la Fundación Banco Entre Ríos, junto a sus pares del Grupo Petersen —Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco San Juan y Fundación Banco Santa Cruz— y la organización TICMAS, dio a conocer a los ganadores de la segunda edición del programa RE.VER. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las habilidades de comprensión lectora, escritura y expresión creativa entre estudiantes de 1°, 2° y 3° año de escuelas secundarias de todo el país.

Reinterpretando la literatura con creatividad

El programa RE.VER invitó a los estudiantes a releer, reinterpretar y reimaginar una obra literaria, desarrollando propuestas creativas en tres categorías: Stop Motion, Obra Breve Dramatizada, y Podcast. Con esta propuesta, se buscó no solo incentivar la lectura, sino también fomentar el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la producción artística, dotando a los jóvenes de herramientas para expresar sus ideas de formas innovadoras.

De un total de 30 escuelas participantes, los proyectos más destacados fueron seleccionados por un comité evaluador. Los tres ganadores fueron:

Categoría Stop Motion: El Espejo de los Invisibles, Escuela de Nivel Medio de Niquivil (San Juan). Categoría Obra Breve Dramatizada: La Casa de Bernarda Alba (corto), Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco (Entre Ríos). Categoría Podcast: La Masacre de 1835, E.E.T.P. N° 481 "Esteban Echeverría" (Santa Fe).

Premios e innovación educativa

Las escuelas ganadoras fueron premiadas con un Aula Multimedia, compuesta por una notebook, un proyector y parlantes, con el objetivo de seguir promoviendo la innovación educativa en sus comunidades. La entrega de premios se realizó en la escuela de la localidad de Victoria, Entre Ríos, donde participaron Hernán Besprosvanny, representante de las Fundaciones Grupo Petersen, y Sebastián Rivero, voluntario de Fundación Banco Entre Ríos.

En este sentido, la Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco de Victoria, que se llevó el primer premio en la categoría Obra Breve Dramatizada, trabajó junto a los estudiantes de 3° año en una reinterpretación y readaptación de la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Según los docentes, la experiencia fue muy enriquecedora, ya que los propios alumnos fueron quienes tomaron la iniciativa de desarrollar el proyecto, con los docentes acompañando y guiando el proceso.

El papel de la inteligencia artificial y la formación virtual

Una de las grandes novedades de esta edición fue la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA), las cuales fueron utilizadas para enriquecer las propuestas creativas y fortalecer los lenguajes expresivos de los proyectos. Esta tecnología permitió a los estudiantes explorar nuevas formas de expresión, enriquecer sus producciones y desarrollar proyectos finales más innovadores y reflexivos.

Durante los meses de agosto y septiembre, los estudiantes participaron de talleres y encuentros virtuales a través de la plataforma educativa de TICMAS, una compañía innovadora en contenidos digitales y educativos de Latinoamérica. Estos encuentros virtuales brindaron un espacio de formación integral, con el objetivo de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante soluciones tecnológicas interactivas.

El impacto en la comunidad educativa

El programa RE.VER no solo impulsa a los estudiantes a trabajar en su creatividad y habilidades literarias, sino que también promueve la colaboración entre docentes, alumnos y la comunidad educativa en general. Además, la propuesta fomenta el desarrollo de habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la comprensión lectora y la producción artística, que son esenciales tanto para el ámbito académico como para la vida cotidiana.

Por su parte, las Fundaciones Grupo Petersen, que impulsan este tipo de iniciativas desde 2001, siguen apostando a la transformación educativa y a la excelencia en las escuelas secundarias del país. A través de estos programas, buscan fortalecer las trayectorias de los estudiantes, proporcionarles nuevas herramientas de aprendizaje y contribuir a la inclusión educativa.

Accede a las propuestas

Para conocer más sobre las propuestas presentadas en RE.VER, puedes visitar el siguiente enlace: Proyectos participantes de RE.VER 2025