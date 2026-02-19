La ciudad ya tiene fecha confirmada para uno de los eventos más esperados del calendario local: la nueva edición de la Fiesta Provincial del Pastel Artesanal se realizará los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, con tres jornadas pensadas para el encuentro, la tradición y el disfrute en familia.

La celebración, que año tras año convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos de Entre Ríos, volverá a reunir lo mejor de la pastelería casera y el talento local en un marco festivo que combina sabor, cultura e identidad villaguayense.

Entre las principales propuestas, se destaca el tradicional Concurso de Pasteleritos, donde el ingenio y las recetas heredadas de generación en generación serán protagonistas. Allí, los participantes competirán por el reconocimiento del público y del jurado, poniendo en valor uno de los productos más representativos de la gastronomía regional.

Durante las tres jornadas también habrá música en vivo para acompañar cada día de fiesta, paseo de artesanos con una variada oferta de productos regionales, patio de comidas, degustaciones y la gran venta de pasteles artesanales, que año tras año se convierte en uno de los mayores atractivos del evento.

Los más chicos también tendrán su espacio con juegos y propuestas recreativas, garantizando entretenimiento para toda la familia.

La Fiesta Provincial del Pastel Artesanal se consolida así como una verdadera celebración de la tradición, el sabor y el encuentro comunitario, reafirmando el espíritu de Villaguay como punto de referencia cultural y gastronómico de la región.

“Sabor, cultura y encuentro” será, una vez más, el sello distintivo de esta convocatoria que ya invita a agendar la fecha y ser parte de una nueva edición.