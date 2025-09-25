Crespo. En el marco de la 15ª Fiesta Popular del Teatro, que se desarrolla en la ciudad hasta el 28 de septiembre, el programa Crespo en Vivo —emitido por Boing Crespo y en streaming— recibió en sus estudios a Haydee Chocca, actriz uruguaya, y a César Román Escudero, integrante de la organización del festival. La entrevista estuvo a cargo de la locutora Carina Haberkorn, quien destacó la energía y el entusiasmo que transmiten quienes forman parte de este encuentro cultural.

Durante la charla, los invitados coincidieron en que el teatro es “magia” porque permite expresar y compartir emociones universales: “El cuerpo se expresa en todos los idiomas de la misma manera y la magia es la capacidad de confiar, de creer, de aceptar y de comprendernos”, reflexionó Chocca.

Programación diversa y talleres pedagógicos

La grilla de la fiesta incluye espectáculos de comedia, drama, teatro de objetos y propuestas infantiles, con funciones desde las 19 horas en adelante y entrada voluntaria. También se ofrecen talleres de formación en el espacio de ACMER Crespo, con aportes pedagógicos abiertos a la comunidad. El único con costo adicional es el de maquillaje artístico, debido a los materiales que se utilizan.

El festival cuenta con una subsede en General Ramírez, lo que amplía las oportunidades de acceso al teatro en la región. “Recuperar el espacio de las infancias y adolescencias en las salas o en las escuelas es formar público. Muchos niños aún no han ido al teatro y esta experiencia les abre un mundo nuevo”, destacó Chocca.

La presencia de Virginia Lago

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Virginia Lago, figura de la televisión, el cine y el teatro argentino, que ofrecerá un homenaje a María Elena Walsh. El espectáculo, premiado con el Estrella de Mar de Oro, tendrá lugar este fin de semana con entradas anticipadas a $15.000 y un valor en puerta de $20.000, sujeto a disponibilidad.

Una fiesta a pulmón

Escudero subrayó el esfuerzo colectivo que implica sostener esta iniciativa: “Hace un año que trabajamos para reflotar este evento que tanta alegría nos dio a los artistas locales. Es muy difícil hacerlo, pero gracias a los colaboradores, auspiciantes y al apoyo de las escuelas, lo logramos. La ciudad tendrá cinco días con propuestas diversas de artes escénicas”.

Las actividades del fin de semana también se extenderán a espacios públicos, con funciones al aire libre en la plaza principal, feria de artesanos y espectáculos para toda la familia.

La 15ª Fiesta Popular del Teatro se consolida así como un espacio de encuentro cultural que trasciende fronteras, convoca a artistas de distintos puntos del país y del exterior, y acerca el arte escénico a la comunidad con un espíritu de apertura y participación.