La Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrirá en noviembre el período de inscripción regular para cursar carreras de grado y pregrado en el ciclo académico 2026.

En el caso del Instituto Tecnológico Universitario (ITU), con sede en Crespo, las inscripciones para la Tecnicatura en Granja y Producción Avícola estarán habilitadas desde el 3 de noviembre hasta el 19 de diciembre. Quienes no puedan hacerlo en esa etapa contarán con una segunda instancia del 19 de enero al 6 de febrero de 2026.

Requisitos y documentación

Para inscribirse se requiere contar con:

Título o certificado analítico digital de estudios secundarios, o constancia de título en trámite.

de estudios secundarios, o constancia de título en trámite. Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. Foto digital tipo carnet, con fondo celeste o blanco y resolución mínima de 300 píxeles.

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea, y las personas interesadas pueden acceder a un tutorial detallado disponible en el sitio web oficial de la FCyT (www.fcyt.uader.edu.ar).

Quienes ya se encuentren cursando alguna carrera en UADER, o se hayan inscripto en años anteriores —aunque no hayan continuado—, no deben completar el formulario de preinscripción, sino ingresar directamente al Sistema de Gestión Personal con su usuario y contraseña habitual.

Trámite sin presencialidad

A partir de este año, ya no será necesario realizar la inscripción de manera presencial, salvo en los casos donde se deba validar documentación escaneada que solo se tenga legalizada en formato papel. En tales situaciones, la persona aspirante deberá acercarse a la sede del ITU (3 de Febrero e Hipólito Irigoyen, planta alta), en el horario de 17 a 21.

Ingreso gratuito y sin restricciones

La UADER es una universidad pública y gratuita, con ingreso irrestricto: no se cobra arancel ni cuota para cursar carreras de grado o pregrado.

El ingreso al ciclo lectivo 2026 incluirá una introducción obligatoria (no eliminatoria) a la vida universitaria y a los conocimientos básicos de las áreas disciplinares correspondientes a cada carrera, con el objetivo de acompañar a los nuevos estudiantes en su primera experiencia académica.

Consultas y contacto

Las personas interesadas pueden realizar consultas o solicitar mayor información a través de las siguientes vías de contacto: