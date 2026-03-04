El lunes 2 de marzo, estudiantes retomaron el cursado del segundo año de la Tecnicatura en Mecatrónica en la extensión áulica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que funciona en la Escuela Municipal de Artes y Oficios “Rogelio Martínez” de la ciudad de Villaguay.

La propuesta educativa continúa consolidándose como una alternativa de formación técnica y profesional en la ciudad, orientada a brindar herramientas concretas a los jóvenes para enfrentar los desafíos del mundo laboral y tecnológico.

La Tecnicatura en Mecatrónica combina conocimientos de mecánica, electrónica, robótica, sistemas de computación y procesos de fabricación, con el objetivo de formar profesionales capaces de diseñar, optimizar y mantener sistemas industriales y tecnológicos. En este marco, las clases teóricas y prácticas permiten a los estudiantes avanzar en la construcción de saberes aplicados a distintos ámbitos productivos.

Según se destacó desde la institución, la formación apunta a preparar técnicos capacitados para desempeñarse en industrias, laboratorios, empresas tecnológicas y proyectos de innovación, en un contexto donde la automatización y el desarrollo tecnológico tienen cada vez mayor protagonismo.

Además de los contenidos técnicos, la propuesta académica busca fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la innovación, habilidades consideradas fundamentales para el desarrollo profesional en el ámbito tecnológico actual. De esta manera, los estudiantes no solo adquieren conocimientos específicos, sino que también desarrollan la capacidad de pensar soluciones integrales que integren eficiencia, sostenibilidad y tecnología.

Con el inicio de este nuevo ciclo académico, la ciudad refuerza su apuesta por la educación universitaria de calidad, promoviendo oportunidades de formación que permitan a los jóvenes desarrollarse profesionalmente sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

En este sentido, la Tecnicatura en Mecatrónica se consolida como un espacio donde ciencia, tecnología y formación profesional se articulan para proyectar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para los estudiantes y la comunidad.