Crespo.- La Escuela de Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 97 “La Cautiva” ha anunciado que proyecta cambiar su nombre en este Ciclo Lectivo 2023, con el objetivo de consolidar su identidad independiente de otra institución con el mismo nombre, la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos (EPJA) Nº 97 “La Cautiva”.

De acuerdo a la Resolución 4294/11, que establece las pautas generales para la selección y proposición de nombres para los establecimientos educativos pertenecientes al Consejo General de Educación, los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, personal docente, personal no docente, ex alumnos y ex docentes; han propuesto los siguientes nombres:

Dr. René Favaloro

Susana Mercedes Meccia

Antonio Stronatti

Profesora Isabel González

Escribano Guillermo Augusto Seri

Rosa Rotman

Todos a votar

Desde la institución se informó a Paralelo 32 que “a los fines de realizar la votación a través del proceso participativo, se establece como día de votación el día jueves 24 de agosto de 19.30 a 22.00 horas, en el establecimiento educativo, sito en calle Sarmiento 1471, planta alta”. La votación es abierta a toda persona interesada en participar.

Además, se indicó que “La fundamentación de cada una de las propuestas de nombres estará a disposición el día de la votación; o bien a partir del día lunes 14 de agosto, de 19.30 a 22.00 horas, los interesados podrán acercar a la institución educativa a solicitar la misma”.

Desde Escuela de Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 97 “La Cautiva” resaltan el anhelo por contar con la participación de la ciudadanía “ante un suceso tan importante para nuestra institución”.