La Escuela de Educación Técnica N°4 “Anexo Formación Profesional” de Valle María comenzó el ciclo lectivo 2026 con un panorama alentador: aumento de la matrícula, obras en marcha y avances en el proyecto de su futuro edificio propio. La institución, dependiente del Consejo General de Educación de Entre Ríos y dirigida por el rector Hugo Albarenque, transita su duodécimo año académico con señales de crecimiento sostenido.

Actualmente, la escuela cuenta con una matrícula total de 150 estudiantes, de los cuales alrededor de 100 cursan el Ciclo Básico. Uno de los datos más destacados de este año es el ingreso de 38 alumnos a primer año, una cifra que superó las expectativas y refleja el interés creciente por la modalidad Técnico Mecánico Rural que ofrece la institución. La mayoría de los estudiantes provienen de Valle María, aunque también asisten jóvenes de localidades cercanas.

Crecimiento con desafíos edilicios

La escuela desarrolla sus actividades en dos edificios municipales: las clases teóricas se dictan en el Centro Cultural, mientras que los talleres se realizan en otro espacio ubicado a varias cuadras. Esta situación plantea desafíos logísticos que, según indicaron las autoridades, buscan resolverse con la construcción de un edificio propio, una gestión que el municipio lleva adelante ante el gobierno provincial.

En paralelo, la Municipalidad de Valle María avanza con la construcción de un nuevo comedor escolar, obra que se encuentra en su etapa final y que permitirá liberar espacios áulicos para mejorar las condiciones de enseñanza.

El intendente Mario Sokolovsky destacó el desarrollo de la institución desde sus inicios y el acompañamiento sostenido del municipio. “Estamos orgullosos de la escuela técnica que tenemos, con una matrícula que crece año a año. Venimos gestionando el edificio propio y estamos convencidos de que la inversión en educación es el mejor destino para los recursos”, expresó.

Una comunidad educativa en expansión

Por su parte, el rector Hugo Albarenque valoró el crecimiento de la matrícula y el compromiso de la comunidad educativa. “Es hermoso ver la cantidad de chicos que tenemos cada mañana. El ingreso de 38 estudiantes a primer año incluso nos plantea la necesidad de desdoblar el curso, aunque aún no contamos con esa aprobación”, explicó.

Albarenque también subrayó el impacto positivo que tendrá el nuevo comedor: “Nos permitirá descomprimir espacios y brindar un ambiente más cómodo para los estudiantes”.

Además de la oferta secundaria, la institución desarrolla por las noches propuestas de formación profesional en distintos oficios, como pastelería, cocina, marroquinería e instalación eléctrica, todas con alta demanda y cupos completos.

Proyección y apuesta a la educación

Desde el municipio remarcaron que la escuela técnica forma parte de una política más amplia de fortalecimiento educativo en la localidad, que incluye la creación de un jardín maternal y el impulso de carreras terciarias. En el nivel secundario, la Técnica N°4 se suma a otras instituciones ya consolidadas, ampliando la oferta educativa local.

De cara al futuro, la comunidad educativa proyecta que la promoción 2026 contará con alrededor de 20 egresados, superando los 11 del año anterior y consolidando una tendencia de crecimiento.

Con una matrícula en aumento, nuevas obras en marcha y el anhelo de un edificio propio cada vez más cercano, la Escuela Técnica N°4 de Valle María reafirma su rol como pilar educativo en la región y como espacio de formación para las nuevas generaciones.