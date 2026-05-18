Sociedad
La Escuela Secundaria N°74 eligió nuevas autoridades para su Asociación Cooperadora
La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°74 Profesor Walter Heinze informó la renovación de la Comisión Directiva de su Asociación Cooperadora, luego de realizarse la Asamblea General Ordinaria el pasado jueves 14.
El encuentro contó con la participación de familias, vecinos, docentes y directivos de la institución, quienes analizaron el trabajo desarrollado por la comisión saliente y avanzaron en la conformación del nuevo equipo que tendrá la responsabilidad de acompañar a la escuela durante el próximo período.
Durante la asamblea se realizó un balance de la gestión anterior, destacándose el compromiso y la labor llevada adelante en beneficio de la institución educativa y de sus estudiantes. Posteriormente, y mediante consenso entre los presentes, quedó definida la nueva Comisión Directiva que continuará impulsando proyectos y acciones para fortalecer el funcionamiento y crecimiento de la escuela.
La nueva conducción de la Asociación Cooperadora quedó integrada por Leonel Nicendt como presidente; Maia Trembecki en la vicepresidencia; Ofelia Fernández como secretaria; y Nancy Folmer en el cargo de tesorera.
Además, la comisión contará con la participación de los vocales Rocío Garay, Ezequiel Goette, Sandra Márquez Padilla, Mirta Julián, Juan Ríos, Juana Gómez y Glenda Piedrabuena Folmer. En tanto, la función de revisora de cuentas será desempeñada por Sonia Romero.
Desde la institución destacaron la importancia del trabajo cooperativo y del compromiso de las familias y la comunidad en el acompañamiento cotidiano de la escuela. Asimismo, las nuevas autoridades agradecieron profundamente a la comisión saliente por la tarea desarrollada en los últimos años y por el aporte realizado al fortalecimiento institucional.
La nueva Comisión Directiva manifestó además su intención de continuar trabajando de manera activa junto a docentes, estudiantes y directivos, promoviendo iniciativas y actividades que contribuyan al bienestar de la comunidad educativa y al crecimiento del establecimiento.
Finalmente, realizaron una convocatoria abierta a las familias, vecinos y colaboradores para sumarse y participar de los futuros proyectos que impulsará la Asociación Cooperadora, resaltando que el acompañamiento de toda la comunidad resulta fundamental para seguir mejorando las condiciones y oportunidades de los estudiantes.