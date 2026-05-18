El encuentro contó con la participación de familias, vecinos, docentes y directivos de la institución, quienes analizaron el trabajo desarrollado por la comisión saliente y avanzaron en la conformación del nuevo equipo que tendrá la responsabilidad de acompañar a la escuela durante el próximo período.

Durante la asamblea se realizó un balance de la gestión anterior, destacándose el compromiso y la labor llevada adelante en beneficio de la institución educativa y de sus estudiantes. Posteriormente, y mediante consenso entre los presentes, quedó definida la nueva Comisión Directiva que continuará impulsando proyectos y acciones para fortalecer el funcionamiento y crecimiento de la escuela.

La nueva conducción de la Asociación Cooperadora quedó integrada por Leonel Nicendt como presidente; Maia Trembecki en la vicepresidencia; Ofelia Fernández como secretaria; y Nancy Folmer en el cargo de tesorera.

Además, la comisión contará con la participación de los vocales Rocío Garay, Ezequiel Goette, Sandra Márquez Padilla, Mirta Julián, Juan Ríos, Juana Gómez y Glenda Piedrabuena Folmer. En tanto, la función de revisora de cuentas será desempeñada por Sonia Romero.

Desde la institución destacaron la importancia del trabajo cooperativo y del compromiso de las familias y la comunidad en el acompañamiento cotidiano de la escuela. Asimismo, las nuevas autoridades agradecieron profundamente a la comisión saliente por la tarea desarrollada en los últimos años y por el aporte realizado al fortalecimiento institucional.

La nueva Comisión Directiva manifestó además su intención de continuar trabajando de manera activa junto a docentes, estudiantes y directivos, promoviendo iniciativas y actividades que contribuyan al bienestar de la comunidad educativa y al crecimiento del establecimiento.

Finalmente, realizaron una convocatoria abierta a las familias, vecinos y colaboradores para sumarse y participar de los futuros proyectos que impulsará la Asociación Cooperadora, resaltando que el acompañamiento de toda la comunidad resulta fundamental para seguir mejorando las condiciones y oportunidades de los estudiantes.