Aunque aún se aguarda la inauguración oficial por parte del Consejo General de Educación, el pasado 19 de agosto la Unidad Ejecutora encargada de la obra hizo entrega formal de las llaves a la directora, profesora Patricia Popp, quien encabezó el inicio del proceso de mudanza. Desde entonces, las clases del turno mañana se desarrollan en las nuevas instalaciones.

Un sueño cumplido

En diálogo con Paralelo 32, la directora Patricia Popp no ocultó su felicidad:

“Es un momento único y lo estamos viviendo con toda alegría. Tuve la bendición de estar desde que se puso el primer ladrillo, hace once años que soy directora acá. Ver llegar el primer camión con materiales fue muy especial y hoy estamos disfrutando este espacio que es el sueño de mucha gente”, expresó visiblemente emocionada.

La rectora recordó con gratitud los 38 años compartidos con la Escuela Primaria N°12 Juan José Castelli, en el edificio que ahora dejan atrás. “Fueron tiempos de mucha alegría, incluso yo cursé allí la secundaria. Pero este cambio es un beneficio para todos: habrá más espacio, más comodidad y una mejor organización entre la primaria, la secundaria y el Instituto Superior de Formación Docente Dr. Miguel Puíggari”, señaló.

Agradecimientos y apoyo

Popp destacó también el apoyo recibido en el proceso de mudanza:

“El municipio de Libertador nos ayudó muchísimo con personal y vehículos para trasladar muebles, electrodomésticos y cajas pesadas de libros. Sin ellos no sé cómo hubiéramos hecho, así que estamos muy agradecidos”, remarcó.

Un edificio moderno y funcional

El nuevo edificio, de 1.350 metros cuadrados, cuenta con:

Seis aulas para 30 alumnos cada una, equipadas con ventiladores y armarios.

Un Salón de Usos Múltiples (SUM) con cocina y baños.

con cocina y baños. Playón deportivo.

Áreas administrativas.

Laboratorio.

Sala de computación.

Sala de profesores.

Sanitarios.

Patio interno de formación con mástil.

Sistema contra incendios, que mejora notablemente la seguridad.

El primer izamiento de la bandera en el patio central fue un momento cargado de emoción. “La idea es hacerlo todas las mañanas. En este patio amplio y hermoso, con el buen clima, es muy lindo comenzar la jornada escolar”, compartió la directora.

Un año académico especial

Mientras disfrutan de las nuevas instalaciones, la vida escolar sigue su curso. Los estudiantes del ciclo orientado se preparan para un viaje a Buenos Aires, donde visitarán el Congreso, la Catedral, la Casa de Gobierno, Puerto Madero, el Eco Parque y otros sitios de interés.

Finalmente, Popp destacó el privilegio de la Promo 2025, que tendrá la posibilidad de realizar su acto de colación en el nuevo edificio.