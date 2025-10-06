Entre el 14 y el 17 de octubre, la ciudad de Crespo será escenario de la Semana del Arte y la Cultura, organizada por la Escuela Secundaria N°74 “Profesor Walter Heinze”, institución con orientación en arte. Durante cuatro días, artistas de diversas disciplinas se reunirán en el establecimiento educativo para compartir talleres, conversatorios, murales, exposiciones y espectáculos.

Las actividades comenzarán el lunes 13 de octubre, de 9:30 a 11 horas, con la promoción del evento en la Plaza Sarmiento, a cargo de estudiantes y docentes de 5° y 6° año.

El acto de apertura oficial se desarrollará el martes 14, frente al edificio escolar, con una caminata y maratón desde las 9:30 que recorrerá las calles Jorge Heinze, Las Higuerillas y José Hernández. A las 10:45 está prevista la ceremonia inaugural en inmediaciones del tanque de agua, donde se realizará la plantación de árboles y se ofrecerán palabras alusivas. Luego, con entrada libre y gratuita, se presentarán Matías Weinbinder y Nelson Romero, Nelson Romero con estudiantes Valentino Albarello, Valentino Barreto y Genaro Vargas, el Dúo Sentidos, Débora Pavón, Estefanía Eichornn y Hernán Brambilla, y Agustín Laicker.

El evento culminará el viernes 17 de octubre a las 21 horas con la tradicional Peña Folklórica “Profesor Walter Heinze”, que contará con un esmerado servicio de cantina y la actuación de Sedil Toledo, Academia Nuevas Raíces, Cantares de Mi Entre Ríos, Los Amigos del Bar, y alumnos del Centro Cultural La Estación. Las entradas anticipadas cuestan $7.000 y se pueden adquirir en la escuela; en puerta tendrán un valor de $8.000.

Capacitaciones y talleres

Este año, la escuela incorpora tres capacitaciones abiertas al público:

Gráfica Popular (presencial, $3.000) – jueves 16/10 a las 11:20 hs. Dictada por Lore Ledesma Magni y Hernán Guerrero , abordará el grabado y la poesía visual como herramientas para reflexionar sobre problemáticas culturales actuales.

(presencial, $3.000) – jueves 16/10 a las 11:20 hs. Dictada por y , abordará el grabado y la poesía visual como herramientas para reflexionar sobre problemáticas culturales actuales. Innovación educativa y el aprendizaje a lo largo de la vida (virtual sincrónica, $4.000) – martes 14/10 a las 15 hs. A cargo de la Dra. Romina Elisondo , investigadora del CONICET, con certificación oficial.

(virtual sincrónica, $4.000) – martes 14/10 a las 15 hs. A cargo de la , investigadora del CONICET, con certificación oficial. El arte de editar y Hablemos de Cap Cut (presenciales, gratuitos) – jueves 16/10 a las 7 hs. Ambos talleres introducirán el uso de la aplicación Cap Cut para edición de video, y estarán a cargo de docentes y estudiantes de la institución.

Las propuestas están dirigidas a estudiantes, familias y a la comunidad en general. Toda la programación puede consultarse en las redes sociales de la escuela: Instagram @esc74walterheinze y Facebook Escuela Secundaria 74 “Profesor Walter Heinze”.

Desde la organización destacaron que la participación de los crespenses “es un apoyo fundamental que fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad, y celebra la creatividad en todas sus formas”.