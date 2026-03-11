La Editorial de Entre Ríos (EDER) presentará este viernes 13 de marzo, a las 20, el libro Letras Libres en la ciudad de Seguí. La actividad se realizará en el salón de la Cooperativa de Agua Potable, ubicado en calle Sargento Cabral 736, con entrada libre y gratuita.

El volumen reúne textos distinguidos en las ediciones 2023 y 2024 del certamen literario provincial Letras Libres, organizado por el Instituto Padre Enrique Laumann D-49. La publicación compila producciones de autores de distintas edades y localidades de la provincia que participaron de la propuesta literaria.

Durante la presentación participarán representantes de la institución organizadora del certamen y de la Editorial de Entre Ríos, organismo que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia. Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad a sumarse a la actividad.

El certamen Letras Libres se ha consolidado como un espacio de participación abierto que convoca a niños, jóvenes y adultos de diferentes puntos de Entre Ríos en torno a la creación literaria. A lo largo de sus ediciones, el concurso ha puesto de relieve el interés por escribir y compartir textos, destacando la importancia de sostener ámbitos que acompañen y estimulen la producción literaria.

Las producciones distinguidas en las ediciones 2023 y 2024 integran esta antología publicada por la Editorial de Entre Ríos, cuyo objetivo es dar continuidad y visibilidad a la experiencia desarrollada por el certamen. El libro reconoce el compromiso de quienes participan de la iniciativa y ofrece una muestra representativa de las voces que integran este espacio de escritura.

Con la incorporación de Letras Libres a su catálogo, la Editorial de Entre Ríos busca acompañar y poner en circulación una experiencia colectiva de escritura surgida en el ámbito educativo y cultural de la provincia, contribuyendo a ampliar los espacios de lectura y difusión para nuevas producciones literarias.