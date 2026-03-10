Suena el celu en el bolsillo del caballero ocupado en cinchar el carro para llegar a fin de mes:_

_Gordo, dice el plomero que el termotanque no tiene reparación, ni lo puede volver a armar en las condiciones que quedó. Necesitamos uno nuevo.

--¿¡Ahora!?

_Y si… salvo que quieras ducharte con agua helada esta noche.

Ni el sorprendido esposo, ni el Indec, ni los críticos de los que se endeudan en tarjetas, tienen en cuenta los gastos eventuales.

El cálculo del costo de vida suele concentrarse en los gastos previsibles y recurrentes: alimentos, transporte, servicios, alquiler, educación básica... Pero la vida real funciona con otra lógica. Es más parecida a una casa con goteras: uno tapa una… y aparece otra.

Esos gastos “eventuales” o “imprevistos” rara vez entran en las estadísticas, aunque son los que terminan inclinando la balanza de muchas economías familiares hacia la deuda. No figuran en las fórmulas de cálculo oficiales. Sin embargo, aparecen con puntualidad desconcertante en los hogares, y cuando irrumpen pueden desordenar todo.

Convengamos que las casas funcionan sobre una red de artefactos que, cuando fallan, se vuelven urgentes: heladeras, lavarropas, cocinas, computadoras o teléfonos celulares. Su reparación o su reemplazo rara vez estaba previsto en el presupuesto del mes, o del año.

Para quien vive con ingresos ajustados, estos gastos funcionan como pequeñas tormentas financieras: cada una puede ser manejable, pero la sucesión termina empujando hacia la tarjeta de crédito, el préstamo informal o la postergación de otras necesidades.

La lista es tan extensa como la vida misma. Las viviendas, especialmente las más antiguas, tienen una economía propia de mantenimiento. Un caño que se rompe, una filtración en el techo, este termotanque que dejó de funcionar en pleno invierno, el service del automóvil, no aparecen en la canasta básica, pero cuando ocurren no admiten demasiada espera.

En tiempos de ajustes, lo que quita el sueño es esa caja de sorpresas. El automóvil comprado con esfuerzo un día amaneció con la batería exhausta, o con un ruido en el motor que al escucharlo el mecánico frunció el ceño, o un par de neumáticos que no resisten el próximo viaje.

Otro capítulo frecuente aparece cuando la atención médica no está cubierta por la obra social o la mutual. Consultas con especialistas que atienden de manera particular, estudios no cubiertos, medicamentos costosos o dietas especiales recomendadas por profesionales de la salud; los chicos necesitan ortodoncia, atención psicológica para alguien de la familia, o el gimnasio diario para evitar “la herrumbre de las bisagras”.

Los acontecimientos familiares también generan gastos inevitables. Un cumpleaños significativo, un casamiento, un viaje urgente para asistir a un familiar enfermo o un sepelio. Son situaciones que nadie desea planificar, pero forman parte de la vida y requieren recursos.

Quienes tienen vivienda propia suelen estar fuera del cálculo del alquiler, pero enfrentan otro tipo de gastos: pintura, mantenimiento, llovió y filtró, reparaciones estructurales o mejoras necesarias para conservar el inmueble cuando lo golpea el tiempo.

Tomados de manera individual, cada uno de estos gastos puede parecer manejable. Pero el problema aparece cuando se superponen en el tiempo. Allí es donde muchas familias recurren a la tarjeta de crédito o a algún financiamiento que termina prolongando el impacto durante meses.

Para quien vive con ingresos holgados, son apenas contratiempos. Para quien vive con lo justo, pueden convertirse -por acumulación de imprevistos o cálculos erróneos- en el principio de sus insomnios.

Lo cierto es que las estadísticas hablan de números. Pero las deudas, casi siempre, nacen de los imprevistos, porque la vida, cada tanto, agrega sus propios recargos.