La Oficina Anticorrupción (OA) es el organismo que se ocupa de verificar y hacer públicos los datos patrimoniales de los diputados y senadores nacionales, por obligación que impone la Ley de Ética Pública 25.188 y quedan publicados en PDF en el sitio web de ese organismo. Esas declaraciones juradas son de fácil y libre acceso para todos los ciudadanos y deben ser presentadas al asumir y al cerrar el ejercicio final, obligación que no rige en la provincia de Entre Ríos que Bordet gobernó desde 2015 a 2023. La Declaración Jurada de Bordet consigna, al 14 enero de 2024, un patrimonio de $ 147.050.328,55.

Los diputados nacionales Bordet, Benedetti y Benedit, fueron los primeros entrerrianos en cumplir con la Declaración Jurada y la que tuvo mayor difusión fue la del ex gobernador, a raíz de comentarios adversos con los que fue acompañada por el sitio El Portal de Ricardo David, replicado también por otros medios.

La declaración se publica en esta misma página y, como es de práctica en Paralelo 32, le dimos oportunidad de expresarse el contador Bordet, quien estaba resuelto a dejar pasar lo que considera un agravio más originado en la misma fuente, según sus palabras, pero finalmente aceptó hablar sobre el tema. Cuando se es una figura pública, sobre todo de relevancia como un ex gobernador y actual diputado nacional, se está expuesto a estas situaciones y también al deber de aclarar las dudas.

Trabajo desde hace 40 años

“Cualquier ciudadano puede ingresar a mi Declaración Jurada y verla, es pública, aunque hay muchas cuestiones que son tecnicismos dentro de una declaración jurada, lo cual hace que consten 14 inmuebles de mi propiedad, porque por ejemplo, hay un departamento que tiene la cochera y la baulera escrituradas aparte, pero forman parte de un mismo inmueble (NdeR: Se refiere a: un departamento en Concordia de 44 m2; una cochera en Concordia de 12 m2; una baulera en Concordia de 3 m2). Otro de los departamentos para alquilar es de 25 m2, recibido en donación”.

“Después hay un campo que recibo por herencia, que era de mi abuelo, que cuando fallece él lo hereda mi padre y cuando muere mi padre yo heredo una parte de ese inmueble que se divide en dos (títulos) pero es un campo solo. Después hay otros bienes que los he ido comprando, fruto de haber vendido otros inmuebles que ya tenía comprados anteriormente. Hay toda una dinámica que explica cómo se llega a esta situación después de cuarenta años de trabajo, que es una cuestión muy técnica para explicarlo, pero está todo documentado y se ajusta plenamente a derecho”, continuó diciendo a nuestro medio.

“Puedo justificar todos y cada uno de los bienes –dijo Bordet más adelante- porque así lo vengo declarando en la DGI/Afip donde hace 40 años que presento Declaración Jurada. Trabajo desde los 22 años cuando estaba terminando la carrera, más de la mitad de mi vida trabajé en la parte privada, tenía un estudio contable que era de mi padre, que lo heredé y además era un estudio importante. También trabajaba a la noche como contador del casino, daba clases en una escuela y después ingresé a la función pública”.

“Al principio seguí manteniendo mis ingresos como contador, también trabajé mucho como auxiliar de la justicia, fui síndico de muchas quiebras en Concordia y eso generaba muy buenos ingresos y fruto de ese trabajo fui generando distintos bienes.

En el año 2000 fallece mi madre y hace un anticipo de herencia, ahí recibo dos bienes de anticipo de herencia que después los vendo para comprar otros bienes, que a partir de ahí ya figuran comprados con ingresos propios, no con ese anticipo de herencia. Pero bueno, son cuestiones muy técnicas y muy particulares, tengo los comprobantes y el detalle de cada una de las cosas, porque siempre he sido cuidadoso de tener mis asuntos bien ordenados. Por eso digo que una declaración jurada es opinable, pero el total de bienes es lo que está y es perfectamente justificable, no hay nada oculto, no tengo bienes ocultos, no tengo bienes a nombre de terceras personas ni a nombre de sociedades, que siempre eso es dudoso. Hay un bien que lo compré con un crédito hipotecario en el año 2007 y la última cuota vence este año, queda muy poco para pagar, pero estuve pagando durante 15 años ese bien, o sea que hay una justificación plena. Depende de cómo se mire cuando se publica una noticia, se la puede presentar de una forma o de otra”, dijo, refiriéndose al tratamiento periodístico que se le dio a su declaración.

En ese punto se mostró molesto con el medio digital que conjeturó sobre su declaración jurada. Dijo que “este personaje que tiene esa página, tiene una animosidad manifiesta contra mi; me ha pedido pauta de maneras extorsivas y yo no he aceptado. No he tenido nunca un problema con ningún medio ni periodista, siempre hemos distribuido la pauta equitativamente pero nunca bajo extorsión, me pasó solamente con esta persona y con una agencia de Buenos Aires que se llama Nova, que está vinculada a los Servicios de Inteligencia, y yo con esas personas no transo, porque considero que el periodismo es otra cosa y lo respeto como tal, y este extorsionador profesional siempre busca generar algún tipo de daño en ese sentido. Mi declaración jurada muestra todos los bienes debidamente registrados y se condice cada bien con los registros que corresponden, presentados ante Afip, desde el primero cuando era joven, hasta el último, que es la herencia de mi padre fallecido hace solo dos años. A unos puede parecerles mucho y a otros poco, pero todo lo que tengo es el fruto de 40 años de trabajo continuo, de haber recibido bienes por herencia y también de ahorros que he ido teniendo”, recalca Bordet.

Inmuebles:

Casa de 347 metros cuadrados en Concordia valuada (fiscalmente) en $2.761.338,51 (destinada a vivienda)



Departamento de 25 metros cuadrados en Concordia valuado en $ 978.265,00 (destinado a inversión)



Casa en Concordia de 284 metros cuadrados valuada en $ 5.176.749,85 (destinada a alquiler)



Cochera de 12 metros cuadrados en Concordia valuada en $53.866,35 (destinada a alquiler)



Departamento de 44 metros cuadrados en Concordia valuado en $ 715.038,32 (destinado a alquiler)



Baulera de 3 metros cuadrados en Concordia valuada en $ 57.836,29 (destino alquiler)



Departamento de 77 metros cuadrados en Paraná valuado en $466.141,71 (destino a inversión)



Departamento de 75 metros cuadrados en Concordia valuado en $1.714.532,20 (destino a inversión)



Lote de terreno de 353 metros cuadrados en la localidad de Pronunciamiento cuyo valor declarado es $172.440,57 (destino a inversión)



Casa en Concordia de 1225 metros cuadrados valuada en $10.258.562,13 (destino a inversión)



Lote de terreno de 1184 metros cuadrados en Concordia valuado en $ 1.200.000 (destino a inversión)



Inmueble rural de 325.300 metros cuadrados en Concordia valuado en 1.886.823,97 (destino a inversión)



Inmueble rural de 100.000 metros cuadrados en la localidad de San Cipriano (del cual posee el 16,66%) valuado en $ 261.836,09 (destinado a alquiler)



Inmueble rural de 970.000 metros cuadrados en la localidad de San Cipriano (del cual posee el 33,33%) valuado en $ 4.921.638,28 (destinado a alquiler)

Depósitos

Además de los inmuebles, Bordet declara ser titular de Depósitos de dinero y plazos fijos, en pesos y en dólares, según detalla en su DDJJ:



Caja de Ahorro en Pesos $ 134.732,32



Caja de Ahorro en Dólares $ 2.602.265,15



Caja de Ahorro en Pesos $ 634.698,62



Cuenta de Pago PSP (billetera virtual) $ 1.210.816,46



Plazo fijo en pesos $ 10.613.995,89



Plazo fijo en pesos $ 29.739.698,63



Plazo fijo en Pesos $ 29.739.698,63



Plazo fijo en Pesos $ 15.895.356,16



Dólares en efectivo U$S 33.333,33 (adquiridos por herencia)



Por último, Bordet declara $55.000 en concepto de “aportes a fideicomiso del 1900”.

Deudas

La única deuda que figura en la DDJJ es por $ 109.980,97, saldo de un crédito hipotecario tomado en 2007 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

La declaración jurada consta de 6 fojas donde se consignan además los movimientos contables e impositivos.