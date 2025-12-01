En Dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, Crespo en Vivo dialogó —a través de Carina Haberkorn— con dos integrantes de la Cooperadora de la Escuela Nº 187 Argentina Soberana, quienes compartieron los avances recientes y los desafíos que continúan enfrentando para mejorar el edificio escolar.

Melina y Soledad, integrantes activas del grupo, celebraron la concreción de una obra largamente esperada: el cerramiento lateral del tinglado, trabajo que permite mejorar de manera notable las condiciones climáticas dentro del espacio. “Bajó muchísimo la temperatura, sobre todo a la tarde, cuando el sol pega más fuerte”, destacaron, señalando el impacto que tendrá en la comodidad y bienestar de los alumnos.

La obra —que se ejecutó por etapas a lo largo del año— fue posible exclusivamente gracias al esfuerzo de la cooperadora y la comunidad educativa. “Es todo pulmón. No recibimos ayuda del gobierno, más allá de la aprobación de los planos. Todo se hizo con el acompañamiento de las familias”, remarcaron.

Una rifa para seguir sosteniendo la escuela

La cooperadora lanzó una rifa de fin de año, con un valor de $1.000, que se sorteará el 19 de diciembre en la institución. Los premios incluyen canastas navideñas y diversos artículos útiles para las familias.

Esta iniciativa busca afrontar los gastos fijos del período de receso, cuando no ingresan fondos y la escuela, igualmente, continúa generando costos de mantenimiento. “Las vacaciones son de los chicos, no de la cooperadora. En verano hay que pintar, reparar ventiladores, reponer luminarias… la escuela sigue necesitando atención”, explicaron.

Fiesta de la Empanada y sentido de pertenencia

Las entrevistadas también repasaron el balance de la Fiesta de la Empanada, actividad central de recaudación para la escuela. Pese al clima adverso, la comunidad acompañó y permitió obtener un resultado positivo.

Destacaron además la fuerte identidad de las familias con la institución: “Los chicos se ponen la camiseta de la 187. Ese sentido de pertenencia no se ve en todos lados”.

Proyectos para 2026

Además de finalizar los desagües y detalles pendientes del tinglado, la cooperadora proyecta nuevas mejoras, entre ellas pequeños techos que protejan a los alumnos en los traslados hacia el comedor o los baños, especialmente en días de lluvia. “Falta mucho por hacer, pero lo vamos a hacer”, afirmaron con convicción.

El grupo actual continuará en funciones hasta julio de 2026. “Es una tarea intensa y a veces desgastante, pero el equipo es muy lindo. Siempre suma que haya nuevas personas que quieran integrarse”.