La Compañía de Danzas Montielera y Federal atraviesa una intensa agenda de actividades y presentaciones, luego de conseguir tres primeros puestos en el selectivo Pre Laborde 2027, realizado el pasado sábado en Villaguay.

Los resultados le permitieron integrar la delegación que representará a Entre Ríos en enero próximo en el Festival Nacional del Malambo de Laborde, que se desarrollará del 10 al 16 de enero de 2027 en esa localidad cordobesa.

Tres premios en el Pre Laborde

La compañía participó en tres rubros durante el selectivo provincial.

En Aspirante a Paisana Nacional, la joven Jesica Lichtenwald fue seleccionada por el jurado.

En Pareja de Danza, Soledad Ramírez y Franco Zaragoza obtuvieron el primer premio con la interpretación de un chamamé.

El tercer reconocimiento llegó en Conjunto de Danza, donde la Compañía Montielera y Federal consiguió también el primer puesto.

Los resultados les aseguraron un lugar en la delegación entrerriana que participará del encuentro nacional en Córdoba.

Octava peña folclórica

La agenda continuará este sábado 10 de octubre, con la octava edición de la Peña Folclórica de la Compañía Montielera y Federal.

La propuesta contará con la participación de artistas de distintos puntos de la región y del país. Entre los invitados estarán el músico chamamecero brasileño Renato Fagundes, el grupo victoriense Los Romero, la cantante Noelia Telagorri, el cordobés Enzo Eichemberger, el paranaense Lucho Quiñones, el músico crespense Marcos Michelou y el ballet El Bastión, de Paraná.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y pueden solicitarse a integrantes de la compañía.

La jornada contará además con servicio de cantina, con empanadas, choripanes y propuestas dulces.

Un Pericón por el Día de la Tradición

La compañía también trabaja en una producción audiovisual que será difundida en noviembre, con motivo del Día de la Tradición.

Más de 20 bailarines participaron de la grabación de un Pericón Nacional en la explanada de la antigua estación de ferrocarril de Crespo, actualmente convertida en Centro Cultural.

La música está a cargo de Pico Rubio Trío, con interpretación en guitarra, mientras que los integrantes de Montielera y Federal realizan la coreografía.

El video será publicado en los canales y redes sociales del músico paranaense.

Un homenaje a Alcides Müller

Otro de los proyectos que ocupa actualmente a la compañía es “Entre acordes y recuerdos”, un espectáculo escénico documental dedicado a homenajear al músico mariagrandense Alcides Müller.

El estreno está previsto para el jueves 12 de noviembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná.

Müller nació en María Grande el 24 de septiembre de 1950 y comenzó su vínculo con la música a través de su padre, un inmigrante suizo aficionado al acordeón.

Durante su adolescencia se radicó en Buenos Aires y comenzó a realizar sus primeras presentaciones con el acordeón de dos hileras.

En 1985 formó el conjunto Inspiración Iberá, agrupación que tuvo una primera etapa breve. Posteriormente volvió a conformarlo junto a su hija Marcia, además de Darío González, Pedro Posadas y José Bustamante.

Desde 1989, radicado en Paraná, desarrolló una extensa trayectoria en escenarios, festivales y medios de comunicación de la región.

Uno de los momentos destacados de su carrera ocurrió en 2004, cuando participó en un homenaje al maestro Tarragó Ros junto a alrededor de un centenar de acordeonistas de todo el país en el escenario de Cosquín.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria grabó sus obras e interpretaciones en distintos formatos y compartió escenarios con numerosos músicos.

En 2025 recibió la distinción Domingo Faustino Sarmiento, otorgada por la Cámara de Senadores de la Nación, en reconocimiento a su aporte a la cultura.

El espectáculo preparado por Montielera y Federal recorrerá parte de esa trayectoria y buscará recuperar, a través de la danza y la música, distintos momentos de la vida artística de Müller.