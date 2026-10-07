La cocina puede ser también una forma de conservar la historia. Con esa premisa, el investigador y escritor Julio César Melchior reúne en su libro La gastronomía de los alemanes del Volga recetas, testimonios y tradiciones transmitidas durante generaciones por las comunidades descendientes de aquellos inmigrantes.

La obra nació después de varios años de investigación, trabajo de campo, recopilación de testimonios y consulta de fuentes documentales. El resultado es un recorrido por la cocina tradicional de las colonias de Coronel Suárez y otras comunidades de alemanes del Volga instaladas en distintos puntos del país.

Más que un recetario, el libro busca registrar parte de una cultura que durante décadas se transmitió principalmente de manera oral.

Más de 150 recetas

La obra está organizada en diez capítulos y reúne más de 150 recetas tradicionales.

Algunas fueron conservadas durante generaciones dentro de las familias y llegaron hasta la actualidad a través de las historias contadas por madres, padres y abuelos.

Los platos forman parte tanto de la alimentación cotidiana como de las celebraciones y encuentros familiares. Su registro busca evitar que esas preparaciones queden limitadas al recuerdo de quienes todavía las conocen y puedan ser recuperadas por las nuevas generaciones.

En ese sentido, cada receta funciona también como una puerta de entrada a las costumbres de las familias que llegaron a la Argentina desde las regiones del Volga y fueron construyendo nuevas comunidades en el país.

Cocina y memoria

Para Melchior, la gastronomía permite reconstruir una parte de la historia de la inmigración que no siempre aparece en los documentos oficiales.

Los ingredientes, las formas de preparación y las costumbres alrededor de la mesa hablan de la vida cotidiana de esas familias y de la manera en que conservaron elementos de su identidad cultural después de establecerse en Argentina.

El libro recupera así recuerdos asociados a las cocinas familiares, las reuniones y las celebraciones comunitarias, en un recorrido donde la gastronomía se cruza con la memoria oral y la identidad de los alemanes del Volga.

Una investigación que continúa

La difusión de la obra también se apoya en el trabajo que Melchior desarrolla desde hace años a través de Hilando Recuerdos, un blog dedicado a la historia y la cultura de la colectividad que lleva 17 años de actividad.

Sus canales digitales permitieron ampliar el contacto con lectores, investigadores y descendientes de alemanes del Volga de distintos puntos del país.

La difusión y comercialización del libro también cuenta con la participación de María Rosa Silva Streitenberger de Melchior y María Claudia Melchior, quienes colaboran en tareas vinculadas con ventas, publicidad, ferias, stands y redes sociales.

Una nueva edición en camino

La 17ª edición de La gastronomía de los alemanes del Volga se encuentra próxima a agotarse. Mientras se distribuyen los últimos ejemplares, Melchior ya trabaja en una nueva edición que incorporará más capítulos y recetas.

El proyecto busca continuar ampliando un registro que combina gastronomía, historia y memoria oral y que permite acercarse a las costumbres de una de las comunidades inmigrantes que dejaron una fuerte huella cultural en distintas regiones de Argentina.

La próxima edición será, de esta manera, una nueva oportunidad para seguir documentando recetas que durante generaciones pasaron de una cocina familiar a otra y que hoy forman parte del patrimonio cultural de los descendientes de los alemanes del Volga.