La escena cultural de Paraná se prepara para un regreso esperado y cargado de simbolismo. La Chilanga Banda vuelve a escena para celebrar sus 15 años “desde la muerte” con un espectáculo especial que combina rock, teatro, fantasía y terror. El reencuentro será este sábado 27 de diciembre, a las 20, en Barriletes, ubicado en Courreges 418.

El show propone un recorrido por todo el repertorio del grupo, con artistas invitados y una fuerte apuesta estética, recuperando el espíritu chilango que marcó a una generación dentro de la escena local. Fiel a su identidad, la banda mantiene el sello conceptual que la caracterizó, integrando la música con otras disciplinas artísticas y un despliegue escénico pensado como una experiencia integral para el público.

La puesta en escena cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario que acompaña el regreso. La escenografía está a cargo de Pamela Barrios, el vestuario de Cecilia Haiek, el maquillaje de Milena Kaiser, el diseño de Belén Galetto, la iluminación de Matías Quiroga, y las intervenciones teatrales de Rodrigo Arellano y Andrea Galetto. La producción general del espectáculo es de Xiro Records.

Una historia que vuelve del inframundo

La Chilanga Banda nació hace 15 años como un ser colectivo, formado por distintas almas que durante más de cinco años recorrió escenarios y calles paranaenses, dejando una huella de caos, humor y rock. Su desaparición repentina dio lugar a un relato mítico que hoy vuelve a cobrar vida: tras un prolongado paso por las tinieblas y gracias a un pacto con la muerte, La Chilanga regresa por solo dos horas para celebrar junto a su público.

Entradas e información

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, con una promoción de 2 por $20.000. Para más información, se puede visitar el perfil de Instagram @lachilanga.banda o comunicarse al 3434 51-0928 (Xiro Records).