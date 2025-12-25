La Casa de la Cultura de Entre Ríos abrió oficialmente la convocatoria 2026 destinada a artistas visuales, fotógrafos y creadores que trabajen en distintos lenguajes contemporáneos, con el objetivo de conformar la agenda anual de exposiciones del próximo año. La iniciativa invita a presentar proyectos expositivos que puedan desarrollarse en alguno de los espacios con los que cuenta el organismo cultural.

El llamado está dirigido a quienes deseen exhibir sus obras en la Sala Expandida, orientada a producciones en diversos formatos; la Sala de Madera, destinada específicamente a muestras fotográficas; y la Salita Vacía, un espacio pensado para instalaciones y propuestas vinculadas al laboratorio audiovisual. De este modo, la institución busca abarcar una amplia variedad de prácticas artísticas y estéticas actuales.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 26 de enero de 2026, fecha de cierre que no tendrá prórroga. Desde la organización remarcaron que las propuestas deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico y que no se aceptarán presentaciones fuera de término.

Impulsado por el equipo de La Casa de la Cultura, el llamado tiene como finalidad promover la producción artística, fortalecer el intercambio cultural y generar un espacio de exhibición y encuentro para creadores tanto de la provincia como de otras regiones. A través de esta iniciativa, la institución apunta a conocer nuevas miradas, proyectos en desarrollo y obras ya consolidadas, que permitan reflejar la diversidad de lenguajes y enfoques presentes en el campo artístico contemporáneo.

Una vez finalizada la etapa de recepción, los proyectos serán evaluados por el equipo de La Casa de la Cultura, que definirá cuáles formarán parte de la programación expositiva 2026. Los artistas seleccionados serán notificados exclusivamente por correo electrónico, luego del cierre formal de la convocatoria.

Las personas interesadas en participar deberán enviar sus propuestas dentro del plazo establecido al correo electrónico [email protected]