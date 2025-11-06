La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos aprobó este miércoles la Declaración N° 608, mediante la cual se declara de interés legislativo provincial el libro “Reflexiones de un Hombre Común”, del escritor Gabriel Enguelberg.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Gabriela Lena, quien destacó la relevancia de la obra “por su capacidad de invitar a la reflexión sobre la vida cotidiana, la empatía y la importancia de las pequeñas grandes cosas que nos definen como sociedad”.

Durante el acto, realizado en el recinto de sesiones, Enguelberg recibió una copia de la declaración, acompañado por los diputados Marcelo López y Gustavo Hein, presidente de la Cámara, quienes participaron de la entrega del reconocimiento.

Un reconocimiento al valor de lo cotidiano

Visiblemente emocionado, Gabriel Enguelberg agradeció la distinción y expresó:

“Este libro nació desde la necesidad de contar lo que muchos sentimos pero pocas veces decimos. Que la Cámara de Diputados lo haya declarado de interés legislativo me llena de orgullo y reafirma que lo simple, lo común, también puede inspirar y generar reflexión”.

Por su parte, la diputada Gabriela Lena, autora del proyecto, subrayó la trascendencia de este reconocimiento:

“La obra de Gabriel trasciende lo literario; es un testimonio de vida, una mirada sensible sobre nuestra realidad cotidiana. Creí importante que el Estado reconozca este tipo de expresiones que fortalecen nuestra identidad entrerriana”.

Cultura y valores entrerrianos

El reconocimiento resalta el aporte de Enguelberg a la cultura provincial y su compromiso con la difusión de valores humanos y sociales a través de la literatura.

“Reflexiones de un Hombre Común” propone una mirada introspectiva sobre los vínculos, los sentimientos y las experiencias cotidianas, con un lenguaje cercano y universal que conecta con lectores de distintas generaciones.

Con esta declaración, la Legislatura entrerriana reafirma su apoyo a las producciones culturales que nacen del territorio y que contribuyen al fortalecimiento de la identidad y los valores compartidos por la comunidad.