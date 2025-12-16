Este sábado 20 de diciembre, desde las 18:00 horas, la calle San Martín —entre Colón y La Paz— se transformará en un paseo literario con la realización de La calle de los libros, una feria que reunirá a sellos independientes y librerías de la provincia. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y propone un encuentro abierto al público de todas las edades.

La iniciativa contará con stands que ofrecerán un amplio y diverso catálogo de libros nuevos y usados, que incluirá títulos de ficción y no ficción, poesía y narrativa, biografías, libros periodísticos e históricos, fanzines, entre otros géneros. La propuesta apunta a acercar la producción editorial entrerriana a la comunidad y generar un espacio de encuentro entre lectores, autores, editores y libreros.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de “compartir con público de todas las edades el trabajo de las librerías, editoriales y escritores de la provincia, impulsando también el hábito de la lectura”. En ese sentido, señaló que el objetivo es que quienes recorran el principal paseo público de la capital entrerriana encuentren en el libro una opción para regalar en Navidad, al tiempo que se fortalece el trabajo del sector cultural local.

La calle de los libros forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia y que incluye ciclos, encuentros y eventos vinculados a las distintas disciplinas artísticas, con el fin de promover el acceso a la cultura y la participación ciudadana.