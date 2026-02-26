En el programa Crespo en Vivo, que se emite por Radio Boing 93.7 y en streaming a través del sitio web de Paralelo 32, la profesora Milena Frank brindó detalles sobre el taller de escritura creativa que comenzará próximamente en la Biblioteca Popular Orientación. La propuesta transita este año su tercera edición consecutiva.

“El tercer año que vamos a iniciar un taller de escritura creativa que venimos haciendo acá en la biblioteca de Crespo”, explicó Frank, quien destacó que la iniciativa nació a partir de una invitación de la institución y del deseo de generar un espacio de encuentro en torno a la palabra escrita.

Orientado a jóvenes y adultos

El taller está dirigido principalmente a jóvenes y adultos y no requiere experiencia previa. Según indicó la docente, el objetivo es acompañar los procesos creativos y brindar herramientas que permitan desarrollar la escritura de manera progresiva.

“Escribir un libro siempre lo tomamos como un proceso que lleva su tiempo… es como tener una huerta, ir trabajando la tierra, sembrando y cuidando la planta hasta que podemos tener el fruto que es el libro”, expresó.

Durante el año pasado, el trabajo sostenido del grupo permitió concretar la publicación de una obra colectiva titulada El altercado de otro relato, resultado de meses de escritura, revisión y edición. La experiencia incluyó narraciones individuales y la creación de un cuento colectivo ambientado en la región.

Un espacio para leer, escribir y compartir

Frank subrayó que el taller no solo promueve la escritura, sino también la lectura y el intercambio entre los participantes. “El taller se abre como un espacio para tomarnos una hora y media, detenernos en algo que nos gusta hacer, escribir, y meternos en otro ritmo”, señaló.

Como parte de la propuesta 2026, se trabajará con el género epistolar —textos construidos a partir de cartas—, una modalidad que permite explorar distintas voces y perspectivas narrativas. Además, se proyecta el desarrollo de una nueva obra colectiva que podría convertirse en una futura publicación.

Inicio y horarios

El taller comenzará el 11 de marzo y contará con dos horarios:

De 18:00 a 19:30, destinado a personas que se inician en la escritura.

De 20:00 a 21:30, para quienes ya cuentan con experiencia previa.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través de la Biblioteca Popular Orientación o mediante las redes sociales de la institución y de la docente.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para iniciarse en la escritura o profundizar el vínculo con la literatura en un entorno que fomenta la creatividad, el intercambio y la construcción colectiva.