Crespo.- Nos sorprendió gratamente este viernes una nota en el diario La Nación, con firma de Daniel Gigena, que alude a la Biblioteca Popular Orientación, por intervención de nuestro compueblano el destacado periodista y escritor Ceferino Reato. Reproduciremos aquí sus principales párrafos. Se trata de una biblioteca pública, fundada por vecinos en 1932 y atendida por solo tres personas que reciben más agradecimientos que salarios, los miembros de la comisión hacen su trabajo ad honorem y también colaboran en la sala.

“En enero, las dos bibliotecas públicas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM, Agüero 2502) y la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN, Hipólito Yrigoyen 1750) están cerradas al público. Las autoridades informaron que durante el receso veraniego, “como todos los años”, en las instituciones se realizan trabajos de mantenimiento y cambios de equipos, se ponen en valor y se ingresan las colecciones pendientes y se reacondiciona el espacio físico, entre otras tareas.

En su cuenta de X, el periodista y escritor Ceferino Reato contó que había visitado la Biblioteca Popular Orientación (Humberto Seri 1105) de su localidad natal, Crespo, en Entre Ríos. “Tres empleados, no cierran nunca -dice a LA NACION-. Justo fui a llevar dos libros que escribí. Liliana, una de las empleadas, me dijo: ‘Muchas bibliotecas populares de Entre Ríos cierran en enero, pero yo les digo que no se puede cerrar nunca, menos en enero porque la gente tiene más tiempo libre, aprovecha para poner al días sus cuotas, devolver libros, pedir otros. Además, están los chicos con más tiempo’”.

“Fui a la Biblioteca Nacional a consultar la Hemeroteca y estaba cerrada; lo mismo pasa con la Biblioteca del Congreso, con más de mil empleados, según las últimas cifras que tengo, donde sabemos que hay ñoquis de todos los colores junto con empleados que trabajan muy bien -agrega Reato-. Se escudan en que siempre cerraron en enero, pues está mal: es un servicio público y cada una tiene un montón de empleados. Al menos, deberían disimular un poco”.

En cierta forma, agregamos nosotros y esperamos que así sea en la práctica, este comentario engloba a muchas bibliotecas entrerrianas donde la voluntad, el compromiso y el entusiasmo de las comisiones sostenedoras hace que cumplan una función relevante en la sociedad.