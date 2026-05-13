El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, encabezó este miércoles en Paraná la apertura del congreso de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura de Entre Ríos (Amevea), un encuentro que reunió a cerca de 300 profesionales, empresarios y productores vinculados al sector avícola.

La actividad, denominada Manejo de ventilación en pollos y ponedoras, se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la participación de especialistas y disertantes provenientes de distintos países de Latinoamérica.

Durante la apertura, Bernaudo transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y destacó el peso estratégico de la avicultura para la economía provincial.

“Antes que nada, acercarles el saludo del gobernador Rogelio Frigerio para todos, y especialmente a los que vienen de otras provincias o países. La avicultura es una de las cadenas de valor más importantes de nuestra provincia, contando Entre Ríos con el 56% de las granjas de pollo del país y más del 20% de las de huevos”, afirmó el ministro.

En ese marco, sostuvo que se trata de “una industria que se encuentra firme”, al tiempo que remarcó el crecimiento sostenido del consumo de carne aviar en Argentina. “Llegó a una cifra récord de entre 47 y 48 kilos anuales. Probablemente en un escenario de muy corto plazo sea la carne aviar la número uno en consumo de proteína animal”, señaló.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho, valoró el desarrollo integral de la cadena productiva avícola en la provincia.

“Nos enorgullece mucho como provincia tener esta cadena de valor, que va desde la semilla de maíz hasta el producto elaborado en una góndola del exterior”, expresó.

A su turno, el presidente de Amevea, Miguel Schultheis, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial, de las empresas auspiciantes y de los asistentes que llegaron desde distintos puntos del país y del extranjero.

“Formamos parte de la misma industria, ya sea de tipo liviana o pesada”, destacó.

Las jornadas continuarán hasta este jueves con paneles técnicos y capacitaciones sobre diseño de galpones, calefacción, cálculos y conceptos de ventilación, gestión y eficiencia de equipos de ventilación, además de necesidades ambientales y otros temas vinculados a la producción avícola.

También participó del encuentro el director de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber.