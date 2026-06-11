Bajo la dirección del maestro Daniel Mayer, el ensamble coral presentó un programa integrado por obras de distintos períodos de la música académica y coral, con especial protagonismo de la Misa en Re Mayor Op. 86 del compositor checo Antonín Dvořák, una de las piezas centrales de la velada.

La interpretación contó con la participación de Martina Lischetti en órgano y de los solistas María Sol Sánchez Polverini (soprano), Bárbara Alarcón (contralto), Pablo Pollitzer (tenor) y Walter Merino (bajo).

Un repertorio que recorrió distintas épocas

La Agrupación Vocal Cantori fue fundada en 2009 y desde entonces reúne a cantantes con formación musical para abordar obras que abarcan desde el Renacimiento hasta la música contemporánea.

En esta oportunidad, el concierto estuvo dividido en dos partes. Según explicó su director, la primera incluyó un repertorio variado que recorrió diferentes estilos y períodos musicales, mientras que la segunda estuvo dedicada íntegramente a la obra de Dvořák.

“Fue una primera parte más ecléctica, con obras de distintos períodos, y luego presentamos la Misa de Dvořák, con la que venimos trabajando desde hace tiempo y que marcó el cierre de este ciclo de presentaciones”, señaló Mayer en diálogo con Paralelo 32.

Satisfacción por la respuesta del público

Tras el concierto, los integrantes del conjunto destacaron la recepción del público y el significado que tiene para ellos volver a presentarse en la Universidad Adventista del Plata.

“Es cálido y es hermoso volver a este bello lugar que amamos”, expresó Mayer al referirse al vínculo que la agrupación mantiene con la institución y con el público de la región.

Por su parte, la soprano y subdirectora del coro, María Sol Sánchez Polverini, calificó la experiencia como muy positiva.

“Fue magnífico. La recepción del público fue muy activa y creo que todos disfrutamos muchísimo esta presentación”, manifestó.

Una obra emblemática del repertorio coral

El tenor Pablo Pollitzer, quien participó como solista invitado, destacó además la experiencia de presentarse por primera vez en la UAP.

Como docente universitario en Buenos Aires, señaló que le sorprendieron las instalaciones del campus y la respuesta de los asistentes.

“Me encontré con una universidad que tiene una infraestructura impresionante y un público muy cálido. Realmente fue un placer participar”, expresó.

Respecto de la obra principal del concierto, Mayer explicó que la Misa en Re Mayor ocupa un lugar destacado dentro del repertorio coral internacional y constituye una pieza frecuentemente abordada por agrupaciones de estas características.

El director destacó además una particularidad que facilita su interpretación: la posibilidad de ejecutarla con acompañamiento de órgano, sin necesidad de contar con una orquesta completa.

Un nuevo encuentro con la música coral

Al finalizar la jornada, los músicos coincidieron en destacar el clima vivido durante el concierto y la posibilidad de compartir nuevamente su trabajo con el público de Libertador San Martín.

“Lo pasamos hermoso y fue maravilloso estar acá otra vez”, resumieron los integrantes de Cantori al cierre de una presentación que volvió a poner en valor la actividad coral y la oferta cultural que desarrolla la Universidad Adventista del Plata.