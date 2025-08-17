La Asociación Escolar y Cultural Argentino-Alemana de Crespo (AECAAC) es una entidad que busca establecer un colegio bilingüe (alemán-castellano) en esta ciudad. Está conformada por descendientes de alemanes de la zona y su objetivo es crear una institución educativa laica, no elitista y abierta a toda la comunidad, con el objetivo único y claro de una educación con altos estándares de calidad.

Mientras esperan definiciones sobre las dos hectáreas edificadas de la subunidad militar de Crespo, hoy con actividad mínima, avanzan con el plan de comenzar cuanto antes con un Jardín para infantes (Kindergarten), para el que necesitan adquirir, con aportes voluntarios, un salón que consideran apto para su propósito, en la zona céntrica de la ciudad.

Esta semana cuatro de sus integrantes, Federico Schmied, Roberto Lambrecht, Gabriel Wagner y Conrado Schneider, se reunieron con el director de Paralelo32, Luis Jacobi, quien manifestó su confianza en la honradez y capacidad de trabajo del grupo, que le ofreció -y aceptó- el padrinazgo honorífico del loable emprendimiento.

Los directivos de AECAAC se hallan empeñados actualmente en comenzar cuanto antes con la educación inicial, para lo que necesitan adquirir el mencionado salón, que requerirá de aportes de la ciudadanía para dar comienzo a un proyecto que espera crecer hasta atender el nivel primario y secundario. Vinieron acompañados por María, viuda del fallecido inmigrante alemán Walter Schott, una de las tantas personas que acompañan y alientan esta iniciativa para sumar oportunidades educativas a una ciudad en crecimiento.