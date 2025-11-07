La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires anunció que el Premio Hipócrates 2025 será otorgado al doctor Carlos Alfredo Barbás, en reconocimiento a su destacada trayectoria en Asistencia Rural. El galardón distingue más de tres décadas de compromiso y servicio en la atención médica en zonas rurales del departamento Concordia.

Oriundo de Concordia, Barbás fue director de los centros de salud de Puerto Yeruá y Nueva Escocia, donde desarrolló una labor incansable durante más de 30 años. Ejerció su profesión hasta los 82 años, apenas dos días antes de su fallecimiento, ocurrido el 31 de julio de este año. El médico hubiera cumplido 83 el 12 de agosto.

El reconocimiento será entregado en una Sesión Pública Extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina, el próximo jueves 13 de noviembre de 2025, junto a otros profesionales destacados de la medicina argentina.

Un legado de compromiso y cercanía

Durante su carrera, Barbás se convirtió en un referente esencial para las comunidades rurales de Puerto Yeruá y zonas aledañas. En épocas de caminos intransitables por las lluvias, nunca interrumpía la atención: transformó habitaciones de vecinos en salas médicas improvisadas, organizó rondas sanitarias y campañas de vacunación, y llegó a atender más de 30 pacientes por día.

Su gestión fue determinante para la construcción de un nuevo edificio sanitario, la incorporación de pediatras, enfermeros y agentes sanitarios, y el fortalecimiento de la red de atención primaria en la región.

Un reconocimiento póstumo al servicio y la vocación

“Aunque ya no esté físicamente con nosotros, su huella, su inmensa calidad humana y el compromiso de pensar siempre en el otro nos dejaron un ejemplo imborrable”, expresó su hija, Gabriela Barbás, ex ministra de Salud de Córdoba. “Este premio es un hermoso tributo a la vida que dedicó a los demás”, agregó.

El Premio Hipócrates 2025 rinde homenaje a una vida entera dedicada al bienestar de los demás, guiada por la solidaridad, la vocación y la convicción de que la salud pública se construye desde la cercanía, el compromiso y el trabajo cotidiano.