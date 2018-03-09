La 8va Fiesta del Pollo será una propuesta popular pensada para disfrutar en familia
Crespo- El Club Atlético Sarmiento organiza la octava Fiesta del Pollo, con una propuesta popular, de precios económicos para reunir a toda la familia en sus instalaciones el próximo 17 de marzo, a partir de las 21:00.
Las tarjetas están a la venta a $200 mayores y $100 menores, sin cubiertos y sin bebidas.
Habrá una recepción con patitas y formitas rebozadas, el plato de entrada será mayonesa de ave y el plato principal, pamplona con papas al horno y ensalada. Habrá postre helado.
Maravillas Alemanas y Gringos del Volga serán las orquestas encargadas de animar el baile.
Por reserva de tarjetas dirigirse a la Secretaría del Club, tel. 4950156 o a los integrantes de la Comisión Directiva.
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