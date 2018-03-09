Crespo- El Club Atlético Sarmiento organiza la octava Fiesta del Pollo, con una propuesta popular, de precios económicos para reunir a toda la familia en sus instalaciones el próximo 17 de marzo, a partir de las 21:00.

Las tarjetas están a la venta a $200 mayores y $100 menores, sin cubiertos y sin bebidas.

Habrá una recepción con patitas y formitas rebozadas, el plato de entrada será mayonesa de ave y el plato principal, pamplona con papas al horno y ensalada. Habrá postre helado.

Maravillas Alemanas y Gringos del Volga serán las orquestas encargadas de animar el baile.

Por reserva de tarjetas dirigirse a la Secretaría del Club, tel. 4950156 o a los integrantes de la Comisión Directiva.