El ensayista y filósofo Santiago Kovadloff oficializó la donación de una obra artística de su colección personal dedicada al poeta entrerriano Juan L. Ortiz, que pasará a integrar el patrimonio de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La entrega se concretó durante un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, quien recibió la pieza y agradeció el gesto del reconocido intelectual argentino, destacando el valor cultural y simbólico que tendrá para la representación oficial de la provincia.

Un homenaje a la poesía entrerriana

La obra incorpora una fotografía de Juan L. Ortiz, considerado una de las figuras más relevantes de la literatura argentina y uno de los máximos referentes de la poesía entrerriana.

Tras recibir la donación, Frigerio expresó su agradecimiento y aseguró que la pieza será preservada como parte del patrimonio cultural provincial.

"Le prometí que acá la íbamos a cuidar bien. Es una fotografía maravillosa y de un gran nivel artístico", afirmó el mandatario, quien además definió a Kovadloff como "uno de los pensadores más lúcidos de la Argentina".

Un vínculo con sus raíces entrerrianas

Durante el acto, Kovadloff explicó que la donación posee un profundo significado personal, ya que sus padres eran oriundos de Entre Ríos y la figura de Juan L. Ortiz representa un vínculo con esa historia familiar.

"Regalar algo de verdad es entregar algo que uno estima profundamente. Este cuadro me remite a la tierra de mis padres y deseo que permanezca para siempre en esta institución", expresó el escritor, de 83 años.

"Sepan amar la poesía"

En su mensaje, el actual vicepresidente de la Academia Argentina de Letras invitó a valorar el legado cultural de la provincia y reivindicó el lugar que ocupa Juan L. Ortiz en la literatura nacional.

"Tienen un poeta excepcional. Sepan amar la poesía. La poesía no es solamente un género literario; es una actitud frente a la vida. Vivir poéticamente es comprender la dimensión profunda de la realidad", sostuvo.

Un aporte al patrimonio cultural

Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de esta obra fortalecerá el perfil de la Casa de Entre Ríos como un espacio de difusión de la identidad, la memoria y la producción cultural entrerriana en la capital del país.

Del encuentro también participó el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, quien acompañó las gestiones iniciadas a comienzos de este año para concretar la incorporación de la pieza al patrimonio institucional.

La donación se suma a las acciones impulsadas para promover la figura de Juan L. Ortiz y difundir el legado literario de uno de los autores más trascendentes nacidos en la provincia.